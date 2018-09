US Open – Madison Keys asfalta la Cibulkova | ai quarti anche Osaka e Tsurenko

sportfair

: US Open, ottavi di finale: Osaka si impone su Sabalenka al photofinish, Madison Keys supera Cibulkova -… - Tenniscircus : US Open, ottavi di finale: Osaka si impone su Sabalenka al photofinish, Madison Keys supera Cibulkova -… - Tennis_Ita : A Madison Keys bastano 75 minuti per sbarazzarsi di Dominika Cibulkova, e conquistare i quarti di finale a New York… - TangoBets : ??US Open Femenino?? Madison Keys vs Bernarda Pera Bernarda Pera handicap +5.5 Stake 2 Cuota 1.83 -

(Di martedì 4 settembre 2018) L’americana stende lae accede aidi finale, insieme alla giapponesee allaaccede aidi finale dello US, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. La tennista americana, numero 14 del mondo e del seeding, mette ko la slovacca Dominikacon il punteggio di 6-1, 6-3 in un’ora e 15 minuti. Un successo che permette alla statunitense di approdare al turno successivo, dove affronterà la vincente del match tra Maria Sharapova e Carla Suarez Navarro. Stacca il pass per ila giapponese, che ha bisogno del terzo set per avere ragione della bielorussa Sabalenka. L’asiatica scappa subito avanti nel primo parziale, per poi farsi raggiungere nel secondo. Nel terzo e decisivo set, lamette il turno e chiude i conti con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4. Tre set servono...