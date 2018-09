Us Open | Del Potro ed Isner si affronteranno ai quarti | eliminati Coric e Raonic

Us Open 2018/ Diretta Federer Millman - Djokovic Sousa streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a New York si completa il quadro degli ottavi di finale nel torneo di tennis dello Slam. In campo lunedì sia Roger Federer che Novak Djokovic(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:02:00 GMT)

Us Open - Pliskova ai quarti : un doppio 6-4 per sbarazzarsi della Barty : Us Open, Pliskova supera Barty e vola ai quarti a Flushing Meadows dove affronterà la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi Us Open, Karolina Pliskova vola ai quarti di finale del torneo sul cemento americano. Un doppio 6-4 è bastato alla tennista ceca per liberarsi della Barty. Adesso la Pliskova attende la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi, con l’americana ...

50 anni di US Open - i campioni del passato : 1992-1995 : Monica Seles 7-6, 6, 0-6 6-3 Per la prima volta nella storia del torneo maschile, le semifinali si giocano tutte tra ex-numeri 1 al mondo: Sampras, Agassi, Becker e Courier. Agassi ha la meglio del ...

US Open - le quote del day 7 : Nadal e Serena a favore di vento - anche per il successo finale - : ... ritenuto il più debole di tutti in antepost, è sulla strada del campione in carica Rafa Nadal : pochissime speranze per il georgiano , 13 su Bet365, , con la vittoria del numero uno del mondo ...

US Open 2018 - arrivano gli ottavi di finale. Aprono Nadal e Serena Williams - chiudono Stephens e Del Potro. Thiem-Anderson da seguire : Prima domenica di tennis a Flushing Meadows: iniziano gli ottavi di finale degli US Open, che quest’oggi coinvolgeranno la parte alta del tabellone maschile e di quello femminile. In entrambe le circostanze, sono sopravvissute quasi tutte le teste di serie: all’appello mancano soltanto Jack Sock, uscito al secondo turno, e Simona Halep, fuori subito. I loro giustizieri sono ambedue ancora in corsa. Non capita molto spesso di vedere ...

Us Open - occhio a questa Sharapova : la “parte bassa” del tabellone può essere sua - finale alla portata : Maria Sharapova è pronta a sorprendere ancora, la finale degli Us Open è decisamente alla portata della russa che ha distrutto Ostapenko nella notte Maria Sharapova sta prepotentemente tornando alla ribalta in questi Us Open. La tennista russa, dopo anni di vicissitudini ben note, sta cercando di ritrovare il proprio livello di tennis in questi mesi. Agli Us Open, la Sharapova potrebbe avere la chance giusta. La russa sta giocando molto ...

Federer show agli Us Open : la giocata della notte lascia a bocca aperta Kyrgios [VIDEO] : Roger Federer autore di una giocata da urlo contro Kyrgios, sconfitto sul cemento americano degli Us Open in tre set Us Open, la giocata della notte è di Roger Federer. Un mix di classe, astuzia ed anche atletismo, a dispetto dell’età che avanza per lo svizzero. Un punto che ha lasciato a bocca aperta l’avversario di giornata di Federer, quel Nick Kyrgios che quasi non si spiegava quanto accaduto sul terreno di gioco. Ecco il ...

US Open 2018 - il tabellone dagli ottavi alla finale. Verso un Djokovic-Federer ai quarti - Del Potro sulla strada di Nadal : Si è definito il tabellone degli ottavi di finale agli US Open 2018, ultimo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di New York sono rimasti i migliori 16 giocatori, il quadro si è fatto assolutamente interessante e per il momento sono stati rispettati i vari pronostici, eccezion fatta per l’eliminazione di Alez Zverev che continua a faticare nei tornei più importanti. I due grandi favoriti della vigilia hanno messo in mostra un gioco ...

VIDEO Federer-Kyrgios - US Open 2018 : gli highlights e la sintesi della partita : Era il match con le attese più grandi quello del terzo turno degli US Open 2018 di tennis tra il n.2 del mondo Roger Federer e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del seeding). I colpi a effetto non sono mancati ma quasi tutti son stati firmati da “Sua Maestà” che ha deliziato la platea con alcuni dei pezzi forti del repertorio. Poco da fare per il 23enne di Canberra, incostante in questo torneo e il match contro Roger non ha ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile di sabato 1 settembre. Federer vola agli ottavi di finale - avanza Djokovic - fuori Alexander Zverev : Si è completato il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2018 di tennis e sul cemento di New York le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto a Flushing Meadows.-- Federer E Djokovic agli ottavi DI finale – Non c’è dubbio che il confronto con le attese maggiori era quello tra Roger Federer (n.2 del ranking) e l’australiano Nick Kyrgios (n.30 del mondo). I precedenti favorevoli all’elvetico ...

US Open – Zverev ko - Djokovic e Goffin staccano il pass per gli ottavi nelle sfide della notte : Zverev perde il derby tedesco, sorridono Djokovic, Goffin e Nishikori: i risultati delle partite della notte degli US Open Terzo turno amaro per Alexander Zverev agli US Open, ultimo Slam della stagione. Un derby tutto tedesco nella notte tra il numero 4 del ranking Atp ed il connazionale Kohlschreiber. Zverev non è riuscito a tenere testa al suo avversario, aggiudicandosi, a fatica, solo il primo set del match, per poi sprofondare e ...

US Open 2018 : i risultati di sabato 1 settembre del tabellone femminile. Avanti Maria Sharapova - eliminate Kerber e Kvitova : Si sono completati i match di terzo turno del tabellone femminile agli US Open. Nella sfida più attesa di ieri Maria Sharapova ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale, dopo aver nettamente sconfitto la lettone Jelena Ostapenko. Una bella prestazione della russa che si candida ad essere tra le favorite per la vittoria finale. Un pronostico che comincia a pendere verso la siberiana anche per via delle eliminazioni di Angelique Kerber e ...

US Open - programma day 7 : Nadal apre sull'Ashe - Del Potro chiude : Ad inaugurare il programma del campo Centrale , alle 18 italiane, sarà il numero 1 del mondo Rafa Nadal, opposto al georgiano Basilashvili . A seguire scenderanno in campo Serena Williams e Kaia ...