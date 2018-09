Us Open - ai quarti Isner-Del Potro e Nadal-Thiem : Il numero uno del mondo e campione in carica , a Flushing Meadows ha vinto anche nel 2010 e 2013, sull'Arthur Ashe Stadium ha raggiunto per la 36esima volta i quarti in un Major, l'ottava a New York, ...

Tennis Us Open donne - Stephens supera Mertens e vola ai quarti : Nella notte newyorkese anche Sloane Stephens, campionessa uscente, conquista l'accesso ai quarti di finale dell'Open degli Stati Uniti battendo con un doppio 6-3 la belga Elise Mertens. È più vivo che ...

US Open 2018 : John Isner torna ai quarti e l’America sogna con il suo gigante : 25 Agosto 2003. Quel giorno Andy Roddick batteva in tre set Juan Carlos Ferrero e conquistava gli US Open. Quella però è anche l’ultima vittoria di un tennista americano in un torneo del Grande Slam e sono passati addirittura quindici anni senza successi a stelle e strisce. Il pubblico di New York, però, quest’anno sta cominciando a sognare che questo tabù possa essere finalmente cancellato ed il merito è tutto di John Isner, che ...

US Open - Nadal ai quarti - : Proseguono le emozioni agli US Open. Nadal si sbarazza di Basilashvili in quattro set , 6-3, 6-3, 6-7, 6-4, e vola ai quarti di finale. Bene anche Isner, vittorioso, in cinque set, su Raonic. Ai ...

US Open 2018 : i risultati di domenica 2 ottobre del tabellone femminile. Williams perde un set - ma vai ai quarti. Ok anche Stephens : Primi ottavi di finale nel tabellone femminile degli US Open. Serena Williams perde il primo set del suo torneo, ma si qualifica comunque per i quarti dopo aver sconfitto l’estone Kaia Kanepi, che al primo turno era stata capace di eliminare la numero uno del mondo Simona Halep. L’americana, che è probabilmente la grande favorita per la vittoria finale, affronterà ora la ceca Karolina Pliskova, che si conferma in ottima forma e che ...

Us Open - Stephens in scioltezza ai quarti : Sevastova elimina Svitolina! : Us Open, continua a convincere la Stephens con un’altra gara quasi perfetta contro la Mertens, crolla invece la Svitolina Us Open, la sorpresa della notte è stata forse l’eliminazione di Elina Svitolina. Ai quarti di finale di Flushing Meadows ci andrà infatti la Sevastova, dopo una gara davvero ricca di alti e bassi, terminata 6-0 al terzo set. La Sevastova troverà sulla sua strada la padrona di casa Stephens, la quale si è ...

Us Open - Del Potro ed Isner si affronteranno ai quarti : eliminati Coric e Raonic : Us Open, Del Potro ed Isner vanno a comporre un interessante quarto di finale nella parte alta del tabellone Us Open, nella notte americana sono andate in scena due gare molto interessanti, che hanno ‘scoperto’ uno dei quarti di finale del torneo di Flushing Meadows. Inser e Del Potro si incontreranno in uno dei due quarti della parte alta del tabellone, dopo aver superato rispettivamente Raonic e Coric. L’americano ...

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : Lo spagnolo n.1 del mondo ha dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, n.37 Atp, superato solo dopo 4 set col punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-4 dopo quasi tre ...

Us Open - Pliskova ai quarti : un doppio 6-4 per sbarazzarsi della Barty : Us Open, Pliskova supera Barty e vola ai quarti a Flushing Meadows dove affronterà la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi Us Open, Karolina Pliskova vola ai quarti di finale del torneo sul cemento americano. Un doppio 6-4 è bastato alla tennista ceca per liberarsi della Barty. Adesso la Pliskova attende la vincente dell’incontro tra Serena Williams e l’estone Kanepi, con l’americana ...

Diretta/ Us Open 2018 Nadal Basilashvili (6-3 6-3 6-7) streaming video e tv : Thiem vola ai quarti : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows cominciano gli ottavi, che oggi vedranno in campo Rafa Nadal e Serena Williams (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:42:00 GMT)