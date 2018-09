Università | domani i test di Medicina | 67 mila aspiranti dottori per 9 779 posti

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Una città come Potenza o Trapani che si mette in moto per arrivarenelle sedi delle Facoltà die Odontoiatria e partecipare aid’ingresso. Sono 67.005 i candidati che si contenderanno 9.779. Giovanicon il sogno di indossare il camice bianco ma con una montagna davanti: solo 1 posto per 6 candidati. La prova nazionale si svolgerà4 settembre (e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e il 5 settembre (Veterinaria). Quest’anno idisponibili sono aumentati: 9.779 per, rispetto ai 9.100 dello scorso anno; 1.096 per Odontoiatria (erano 908 nel 2017), 759 per Veterinaria (erano 655). Per chi non dovesse farcela ci sono delle alternative. Il ‘piano B’ è la possibilità, offerta dai regolamenti, di seguire due insegnamenti di altri corsi di studio “di pari livello e di medesimo ...