Under 21 | Di Biagio | “La convocazione di Mandragora non è una punizione | i giovani

Under 21 - Di Biagio : 'Mandragora con noi non è una punizione' : 'La convocazione di Mandragora in Under 21 non è una punizione. Il ragazzo dovrà gestire in maniera diversa quello che è accaduto, perché è il capitano e non è il massimo d'esempio per quello che ha ...

Italia Under 21 : Di Biagio convoca 28 giocatori : Sono 28 i convocati del ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio per le amichevoli con Slovacchia e Albania di giovedì 6 settembre a Dunajska Streda e martedì 11 settembre a Cagliari. L’elenco dei convocati: portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese); difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco ...

