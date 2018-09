UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 4 settembre 2018

UNA VITA Anticipazioni 4 settembre 2018 : Ursula viene salvata da La Valenciana : Ursula è viva! La guaritrice che ha informato Teresa della sua gravidanza, le presta il suo aiuto, portandola al riparo e facendole bere l'acqua del Soto.

UNA VITA anticipazioni : Cayetana spara a Mauro : Una Vita Doppio appuntamento quotidiano con Una Vita. In attesa del ritorno della nuova stagione di Uomini e Donne, prevista per il prossimo 10 settembre, la telenovela spagnola terrà compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 17.10 per ben 145 minuti. Una vera e propria scorpacciata per i fan della telenovela, che potranno seguire le vicende di Acacias 38 anche di sabato a partire dalle 14.15. Ecco quello che ...

Anticipazione UNA VITA : Cayetana accoltella Teresa - la trappola di Ursula : Una Vita anticipazioni: Ursula chiede a Cayetana di uccidere Teresa Grande svolta nella trama di Una Vita. Nelle prossime puntate della soap spagnola, il pubblico di Canale 5 assisterà a un vero e proprio confronto tra Cayetana e Teresa. La dark lady di Acacias, però, arriva a commettere un gesto incredibile nei confronti della sua […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Cayetana accoltella Teresa, la trappola di Ursula proviene da Gossip e ...

UNA VITA anticipazioni : MAURO e TERESA escono di scena - ecco perché : Nelle puntate di Una Vita in onda questo autunno, MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e TERESA Sierra (Alejandra Meco) lasceranno per sempre il quartiere di Acacias e, come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri post precedenti, tutto avverrà in seguito alla morte della perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel). Le anticipazioni segnalano infatti che Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) piazzerà una bomba in casa di Cayetana: ...

Anticipazioni UNA VITA - puntate italiane : Teresa Sierra ad un passo dalla morte : Nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], il popolare sceneggiato che, dal lunedì al sabato, va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler degli episodi che saranno trasmessi in Italia in autunno, svelano che le trame si incentreranno principalmente sulla maestra Teresa Sierra. Purtroppo, quest'ultima rimarra' intrappolata tra le fiamme, dopo che una bomba esplodera' all'interno dell'appartamento di Cayetana. La donna riuscira' ...

UNA VITA anticipazioni - puntate spagnole : Teresa rischia di morire - ecco perchè! : Da altre anticipazioni sulla soap Una Vita, avete saputo che Cayetana farà una brutta fine. La perfida donna morirà, almeno così sembra, durante un incendio procurato da un ordigno nel suo ricco appartamento. Vedremo ciò in autunno 2018, vista la diversità di programmazione tra gli episodi italiani e quelli spagnoli. In ogni caso la vedova del dottor German procurerà danno anche da defunta alla nostra Teresa. L’amica/nemica Ursula ...

UNA VITA : anticipazioni spagnole e dal 3 all’8 settembre : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Cayetana vende il Collegio Cayetana Sotelo Ruz verrà messa con le spalle al muro nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole svelano che la dark lady rischierà di veder saltare la sua copertura ed essere incriminata per tutti i suoi misfatti. Cayetana non solo perderà l’amicizia di Teresa, ma anche la lealtà di Ursula. Teresa sarà infatti sul punto di svelare a tutti la verità ...

UNA VITA anticipazioni : LOLITA pensa di morire entro i 30 anni : Nelle prossime settimane, a Una Vita, la domestica LOLITA (Rebeca Alemany) si convincerà di non poter amare il giovane Antonio Palacios (Alvaro Quintana) per un bizzarro motivo; facciamo quindi un riepilogo dell’avvicinamento tra la domestica e il signorino per capire meglio che cosa succederà… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando Antoñito inviterà LOLITA a trascorrere una serata in sua compagnia in un lussuoso ...

Anticipazioni - UNA VITA : Rosina rivela a Liberto che presto diventeranno genitori : Torna l'appuntamento con Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni autunnali svelano che Rosina scoprira' di attendere un bambino dopo aver passato dei momenti difficili in to alla morte di Pablo ed alla conseguente partenza di Leonor. Una notizia che la donna terra' segreta, tanto che Liberto comincera' a fare mille ipotesi sui suoi malesseri. Una Vita Anticipazioni: Rosina ...

Anticipazioni UNA VITA - trama puntate dal 3 all’8 settembre : Ursula è viva - Trini riceve proposta di matrimonio : Anticipazioni una Vita, puntate dal 3 all’8 agosto 2018. Ursula riappare in un luogo misterioso, Ramon è convinto che la moglie l’abbia tradito e vuole riconquistarla. Duro scontro tra Caeytana e Mauro. Anticipazioni settimanali Una Vita, da lunedì 3 a sabato 8 settembre 2018. Tante novità sono attese ad Acacias 38, come la ricomparsa di Sara Rubio e Trini riceverà una proposta di matrimonio. In tanti pensano che ...