Una banana per amica nel folle video gameplay dello shooter My Friend Pedro

Si ritrova con l’utero squarciato : “Aperta in due come Una banana”. Incidente al mare. L’intestino e l’organo riproduttivo rovinati per sempre : Il vero mistero è come sia sopravvissuta. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Ashleigh Donnelly, 31 anni, che come lei ha dichiarato si è ritrovata “aperta in due come una banana” dopo che un potentissimo getto d’acqua le “ha strappato via le parti interne”. Era in Turchia ed era su di una moto d’acqua, quando, davanti a suo figlio, è successo l’impensabile. Portata di corsa in ospedale, ha ...