Un milione e mezzo di euro per Parma 2020

Vince mezzo milione 'grattando' due biglietti da cinque euro : VENEZIA - È un colpo di fortuna che promette di cambiare la vita a lui e alla sua famiglia, perché cinquecentomila euro sono una cifra che si può solo sognare di avere da un giorno all'altro. Ma ieri ...

Con 5 euro mezzo milione al Gratta e Vinci : Ha vinto e non poco. mezzo milione di euro con un grattino da 5. "Con la 'Nuova Doppia sfida', non ce ne eravamo neanche accorti" dice all'Adnkronos Francesco La Marca, titolare della tabaccheria di ...

Mezzo milione di euro al "gratta e vinci" ma nessuno sa chi sia il fortunato : La vincita realizzata con una giocata di appena 5 euro. Intanto ieri ci sono state le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e...

Molise. Giunta regionale approva piano da mezzo milione contro il gioco d'azzardo patologico : Per realizzare gli interventi sarà realizzata una partnership che vedrà protagonisti anche il mondo della scuola ed enti del sistema socio-sanitario. Tra le altre iniziative, sono previste campagne ...

Quasi mezzo milione di liti fiscali aspetta la chiusura con lo sconto : Sono Quasi mezzo milione le liti tributarie interessate dalla pace fiscale allo studio per la prossima manovra finanziaria, per un controvalore stimabile in 75,4 miliardi. È su questo scenario che si innesta il piano messo a punto dalla Lega e consegnato al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, assieme alle altre misure di pace fiscale, comprese le possibili sanatorie di ruoli, avvisi e verbali di constatazione. Ecco il test ...

Bruno Vespa - la tragica verità sui migranti : 'Mezzo milione in giro senza far nulla' : Il dramma dell'Italia in una telefonata. È Bruno Vespa , sul Quotidiano nazionale , a rivelare la conversazione privata con un ammiraglio della Guardia costiera andato da poco a riposo. 'Come facciamo ...

Genova - da Autostrade un milione e mezzo alle famiglie sfollate : Un milione e mezzo di euro alle famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del Ponte Morandi: sono i contributi economici per le primissime necessità previsti da ...

Un milione e mezzo di lavoratori in nero : lo stato perde 20 miliardi/ Ultime notizie - numeri preoccupanti : Un milione e mezzo di lavoratori in nero: lo stato perde 20 miliardi. Ultime notizie, numeri in calo rispetto al 2016 e al 2015, ma comunque ancora preoccupanti(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:19:00 GMT)

Un milione e mezzo i lavoratori in nero nel 2017 : lo Stato perde 20 mld : Cifra in diminuzione negli ultimi due anni di circa 200.000 unità. Ogni tre aziende, un occupato è sconosciuto al fisco - I lavoratori in 'nero' in Italia sul totale delle aziende attive nel 2017 sono ...

Un milione e mezzo di lavoratori in nero nel 2017 - Stato perde 20 miliardi : I lavoratori in 'nero' in Italia sul totale delle aziende attive nel 2017 sono un milione 538 mila, cifra tendenzialmente in diminuzione negli ultimi due anni, 2016 e 2015, di circa 200.000 unità. E ...

Allarme Unimpresa : in Italia mezzo milione di immobili in dissesto : 'Al di là delle preoccupazioni sul versante della sicurezza, l'area che abbiamo fotografato, ovvero degli immobili catastalmente rovinati, rappresenta una possibile fonte di sviluppo dell'economia, ...

Maltempo - dalla siccità ai nubifragi : mezzo milione di danni - coltivazioni sconvolte : Con l’ultima ondata di Maltempo salgono ad oltre mezzo miliardo i danni provocati dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate ma anche siccità che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel tracciare un bilancio delle anomalie climatiche che hanno decimato i raccolti, distrutto coltivazioni, abbattuto alberi e allagato le aziende ma anche provocato frane, ...

Justin Bieber e Hailey Baldwin - ecco l’anello da mezzo milione di dollari : Justin Bieber abbraccia la sua Hailey Baldwin su una barca. La nuova foto romantica di coppia (didascalia: «il mio migliore amico in assoluto») fa capolino sul profilo Instagram della modella, ma a cattuare l’attenzione non è (solo) la vicinanza tra i due. Al dito della nipote di Alec brilla l’ormai famoso anello da mezzo milione di dollari, un diamante tra i 6 e i 10 carati acquistato dal cantante lo scorso luglio. A ...

Festa del sacrificio - AIDAA : “Domani i musulmani sgozzeranno mezzo milione di animali in Italia” : “Si apre nei prossimi giorni l’edizione 2018 della Festa del sacrificio, una delle feste più importanti del mondo islamico. Nulla da eccepire se non fosse che in tutto il mondo durante questa Festa che dura alcuni giorni vengono sgozzati milioni di animali nel ricordo del sacrificio di Abramo ed Isacco”: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Quest’anno la Festa dovrebbe cominciare tra la sera ...