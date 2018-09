Ufficiale | Marchisio allo Zenit San Pietroburgo | ha firmato un contratto biennale

Marchisio allo Zenit - è Ufficiale/ Ultime notizie - contratto biennale per l'ex Juventus : sfuma l'ipotesi Roma : Marchisio allo Zenit, è ufficiale: colpo della formazione russa. Ultime notizie, contratto biennale per l'ex Juventus: sfuma l'ipotesi Roma per il Principino(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 21:21:00 GMT)