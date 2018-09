Twitter testa i thread in stile Facebook e lo status online degli utenti

Migranti e donne in testa alla classifica dell’odio via Twitter : “Stranieri colpiti dal linguaggio politico dell’ultimo anno” : Più di un italiano su tre twitta il suo odio contro Migranti, ebrei e musulmani. L’intolleranza verso la straniero aumenta di giorno in giorno. Ma non solo. Le donne restano la categoria più colpita dagli haters. E’ quanto emerge dal rapporto di “Vox”, pubblicato a fine giugno. Si tratta dell’osservatorio sui diritti nato grazie ad un gruppo di costituzionalisti, medici, avvocati, giornalisti, sociologi e antropologi che da tre anni ...