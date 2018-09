Tutti in piedi - il film che sa scherzare con intelligenza sulla disabilità : Uscirà a fine settembre nelle sale italiane e promette di diventare un buon successo ai botteghini. "Tutti in piedi", la nuova pellicola francese diretta ed interpretata da Franck Dubosc con Alexandra Lamy non solo è una commedia leggera ed irriverente, ma affronta una tematica delicata come l'umorismo sulla disabilità. In effetti non poteva essere che francese un film così ironico e dissacratorio sui molti luoghi comuni legati all'handicap. Sui ...

Lite Napoli-Comune - pagano solo i tifosi : Tutti a casa a piedi dopo il Milan : Sapete cosa succede quando una società calcistica è in rotta con un'amministrazione comunale per via di una convenzione sulla concessione dello stadio? Succede che i tifosi al termine di una partita ...

Nazioni - Lenny ai piedi della Torre civica - Concerto in Piazza Gabriotti gratis per Tutti : ...richiesti dalle nuove normative sulla sicurezza per l'organizzazione di manifestazioni in spazi pubblici all'aperto e nell'oggettiva difficoltà di chiudere Piazza Gabriotti per effettuare spettacoli ...

Parma-Udinese - gol capolavoro di Roberto Inglese : Tutti in piedi al Tardini [VIDEO] : L’attaccante arrivato dal Napoli sblocca il risultato al Tardini, regalando il vantaggio agli emiliani con un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet Il filtrante di Di Gaudio che arriva perfetto, Inglese lo controlla e scarica in porta un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet. E’ questo il racconto del gol del Parma, in vantaggio all’intervallo sull’Udinese. Non poteva che essere l’ex Napoli a ...

Juventus - Allegri avvisa Tutti : “Teniamo i piedi per terra” : Allegri avvisa tutti- Massimiliano Allegri, al termine del match amichevole di ieri pomeriggio tra Juve A e Juve B, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dettagli e mettere in guardia tutto l’ambiente bianconero. Tanto entusiasmo da tenere a bada. Il tecnico ha confermato: “Dobbiamo tenere i piedi per terra”. Una Juve dalla grandi aspettative: i […] L'articolo Juventus, Allegri avvisa tutti: “Teniamo i ...