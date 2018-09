Tutti i vip assenti al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni e cast : concorrenti al completo? Tutti gli indizi : Grande Fratello Vip 3, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul cast ed i potenziali concorrenti in gioco: Tutti gli indizi in attesa delle news ufficiali che arriveranno a breve.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Temptation Island Vip - il cast completo : ecco Tutti i single da Laura Cremaschi a Giorgio Alfieri : Il settimanale Spy anticipa, nel numero in edicola da venerdì 31 agosto, il cast dei single che faranno da tentatori nella prima edizione di 'Temptation Island Vip', in partenza su Canale 5 nella ...

Ilona Staller contro Luigi Di Maio/ Cicciolina contro il Grande Fratello vip : "Partecipano Tutti e non..." : Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - da Elisa Isoardi (con spacco vertiginoso) a Daniela Santanchè alla fidanzata di Cr7 : Tutti i vip sul red carpet : Il primo red carpet della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare divi di Hollywood e vip nostrani, accorsi in Laguna per la prestigiosa kermesse cinematografica. Trasparenze, scollatura e spacco vertiginoso per Elisa Isoardi, che ha incantato Venezia con un elegante abito turchese. La compagna di Matteo Salvini ha stupito tutti con il suo look, nonostante fosse un po’ impacciata. ...

Temptation Island Vip : Ecco Tutti i tentatori e tutte le tentatrici : L’edizione vip del reality dei sentimenti pare aver trovato anche i suoi tentatori dopo le coppie in gioco L’11 settembre 2018 tornerà su canale 5 Temptation Island con un’edizione completamente nuova e dedicata ai personaggi famosi. Sarà un Temptation Island Vip che metterà a dura prova l’amore delle coppie in gioco seguendo le linee generali della versione standard: ci saranno i falò, le esterne e i confronti anticipati. C’è grande ...

Tutti pazzi per Temptation Island. Anche i vip più insospettabili : “Temptation Island“, il reality estivo a base di corna, addii, riappacificazioni e passioni repentine tra sei coppie e 12 single rinchiusi in un resort in Sardegna, continua a fare il boom di ascolti. Dopo l’esordio record della prima puntata, 3, 6 milioni di spettatori e 21% di share, la seconda ne ha tenuti incollati alla tv 4 milioni buoni, per un totale del 27% di share. Sarà “trash, volgare, triste e squallido”, come ...

Bikini - il più gettonato dalle vip/ Foto - da Alessia Marcuzzi a Federica Paniccucci : Tutti pazzi sui social : Da Federica Panicucci ad Alessia Marcuzzi, le conduttrici nostrane si mostrano sui social in Bikini e fanno impazzire la rete. Colori e modelli dei costumi scelti dalle star (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Gabriele Parpiglia/ Chi è il vip che ha rifiutato Tutti i reality? L’indiscrezione lo svela ma non è il solo… : Gabriele Parpiglia, ecco chi è il personaggio famoso del mondo dello sport che ha detto di “no” a tutti i reality show proposti: ma non è il solo... ecco perché!(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:49:00 GMT)