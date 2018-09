Turchia - Banca centrale verso una stretta sui tassi : La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano significativi ...

Albania : Banca centrale - non ci sono rischi da crisi finanziaria in Turchia : Tirana, 14 ago 14:03 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale d'Albania sostiene che la crisi finanziaria in Turchia non dovrebbe avere al momento impatti sull'economia del paese. Fonti della Banca centrale di Tirana hanno riferito al portale di informazione economica "Monitor.al", che per quanto riguarda il sistema finanziario, gli istituti di credito ...

Banca centrale Turchia : sostegno a lira arriva con asta odierna - tassi lire alzati al 19 - 25% : arriva il sostegno della Banca centrale turca a favore della lira. Nell'asta odierna, che ha avuto per oggetto depositi in lira-dollari, il tasso di interesse sulla lira è stato alzato dal 17,75% al ...

La Turchia pesa sulle Borse europee : Milano chiude in rosso con i bancari. Spread a 278 : Chiusura in forte rialzo per lo Spread BTP/BUND sulla scia della crisi della lira turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano. Il differenziale di rendimento tra il decennale...

Nuovo crollo della lira in Turchia - la Banca centrale assicura : 'Faremo tutto il necessario' : La moneta turca continua a essere sotto pressione dopo il tracollo del 16% di venerdì e aggiorna i nuovi minimi record contro il dollaro, a quota 7,24, con una perdita di un altro 9%. Borse europee in ...

Turchia - lira riduce le perdite : entra in azione la banca centrale : Dopo che si è aperta la crisi diplomatica e a colpi di sanzioni e dazi con gli Stati Uniti, l'economia sta pagando le conseguenze di una crisi valutaria senza precedenti in Turchia. La banca centrale ...

Turchia : Banca centrale - fornirà a banche liquidità necessaria

Turchia - la lira crolla ancora. La Banca centrale : 'Garantiremo stabilità finanziaria del Paese' : ... ha aggiunto il ministro senza fornire dettagli se non che le misure sono destinate a banche ed economia reale, incluse le Pmi, le più colpite dalle oscillazioni valutarie. 'Prenderemo le misure ...

Turchia : Banca centrale fornirà "tutta la liquidità necessaria" per garantire stabilità moneta : La lira turca è scesa a un nuovo minimo di 7,24 rispetto al dollaro durante gli scambi sui mercati asiatici, alimentando le preoccupazioni degli investitori per lo stato dell'economia e il ...

Bbva è la banca più esposta in Turchia - attivo per 78 mld : Roma, 10 ago., askanews, - E' Bbva la banca più esposta nei confronti della Turchia con un totale di attività di 78 miliardi di euro a fine 2017 secondo il bilancio del gruppo spagnolo. La crisi ...

Bancari sotto pressione. Effetto Turchia su Unicredit : Teleborsa, - Si muovono in ribasso i titoli Bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banche che cede oltre due punti percentuali. Il peggiore tra i player del comparto, è Unicredit che ...

Turchia : banca centrale conferma tassi al 17 - 75% - deluse attese. Sotto pressione Lira turca : Mossa a sorpresa da parte della banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi. L'istituto di Ankara ha infatti deciso di confermare il tasso di ...

Turchia - la banca centrale conferma i tassi. Sotto pressione la lira : Lo ha segnalato l'Ufficio nazionale di Statistica, TurkStat, precisando che nei tre mesi precedenti l'economia aveva registrato invece una crescita del 7,3%. Il Governo ha prospettato una crescita ...