Tumori | con dieta mediterranea la mortalità è del -10 per cento

Tumori - Aiom : “Garantire le cure con Car – T a tutti i pazienti” : “Dobbiamo trovare all’interno del nostro Paese le modalità adeguate per consentire trattamenti adeguati a tutti i nostri pazienti”. E’ l’auspicio espresso da Stefania Gori, presidente nazionale dell’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), a pochi giorni dal via libera europeo all’immunoterapia Car-T, che autorizza due super farmaci per il trattamento di Tumori del sangue. “Le terapie ...

Tumori : – 10% di mortalità con la dieta mediterranea - le ricette degli oncologi : La missione è riconciliare con i piaceri della tavola chi combatte contro un cancro e, allo stesso tempo, far riscoprire il valore della dieta mediterranea agli italiani che si lasciano sempre più tentare da cattive abitudini alimentari. Il menu per conquistarli? Zuppa di verdura e lenticchie, pollo con quinoa, frittata di pasta o di asparagi, e il classico vitello tonné. ricette speciali, frutto dell’incontro fra chef, nutrizionisti e ...

Tumori - Aiom : -10% di mortalita' con la dieta mediterranea : Roma, 30 ago., askanews, - La dieta mediterranea è considerata la più salutare e seguirla tutti i giorni riduce del 10% la mortalità da cancro. Le cattive abitudini alimentari sono però sempre più ...

Tumori e immunoterapia : ecco come funziona la terapia con recettore antigenico chimerico delle cellule T [INFOGRAFICA] : Quest’oggi la Commissione europea ha concesso l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio per axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL, diffuse large B cell lymphoma) e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL, primary mediastinal B-cell lymphoma) – entrambi recidivanti o refrattari – dopo due o più linee di terapia sistemica. Tale Autorizzazione è valida nei ...

Tumori : l’arsenico in combinazione con un farmaco esistente potrebbe combattere il cancro : I ricercatori hanno scoperto che l’arsenico in combinazione con un farmaco esistente per la leucemia lavora per colpire un importante regolatore dei Tumori. Il team, guidato dai ricercatori del Cancer Center del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), spera che la scoperta possa portare a nuove strategie di cura per diversi tipi di cancro. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications. Nonostante la sua reputazione ...

Monsanto condannata a pagare 290 milioni di dollari a un giardiniere ammalato di cancro. C'è nesso fra glifosato e Tumori : Una giuria californiana ha condannato il gigante chimico Monsanto a pagare quasi 290 milioni di dollari a un giardiniere per non aver avvertito che un diserbante poteva causare il cancro. L'azienda ha già annunciato che presenterà ricorso. Dopo un mese di dibattimento, i giurati hanno sentenziato all'unanimità che la Monsanto ha agito con "malizia", nascondendo i possibili effetti sull'uomo, e che i suoi diserbanti hanno ...

Salute : i Tumori inviano droni biologici contro il sistema immunitario : Le cellule tumorali lanciano dei veri e propri ‘droni’ biologici per combattere a distanza il sistema immunitario: sono delle piccole vescicole (chiamate esosomi) che entrano nel circolo sanguigno portando sulla superficie un’arma molto potente, la proteina PD-L1, che fiacca i ‘guardiani’ del sistema immunitario prima ancora che si avvicinino al tumore. Questi esosomi, individuati nel melanoma metastatico, sono ...

Svolta contro uno dei Tumori cerebrali più aggressivi tipico dell'età pediatrica : La ricerca è imprevedibile. Così come lo sono alcune scoperte. Lo sa bene il gruppo di ricerca guidato da Ferdinando Di Cunto del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell'Università di Torino. ...

Nanotecnologie per aumentare efficacia farmaci contro Tumori : Roma, 7 ago. (AdnKronos Salute) – Dall’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) si apre una nuova strada al trattamento del glioblastoma multiforme, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale. Grazie alle Nanotecnologie, i ricercatori hanno infatti trovato un modo per aumentare l’efficacia dei farmaci antitumorali, che nella cura di questa tipologia di cancro raggiungono con difficoltà il loro bersaglio. La ricerca, ...

Nanotecnologie per aumentare efficacia farmaci contro Tumori : Roma, 7 ago., AdnKronos Salute, - Dall'Irccs Neuromed di Pozzilli, Isernia, si apre una nuova strada al trattamento del glioblastoma multiforme, una delle forme più aggressive di tumore cerebrale. ...

Un weekend da bomber : Vieri in campo per la ricerca contro i Tumori infantili : Un gol per la ricerca scientifica contro i tumori infantili del cervello. A segnarlo Bobo Vieri, che ha messo in palio un weekend in sua compagnia a Milano Marittima. Un fine settimana da bomber veri ...

I Tumori al seno e alla prostata possono essere condizionati dagli orari dei nostri pasti : Anche il momento in cui mangiamo ha un'influenza, oltre a che cosa e in quale quantità, sul rischio di ammalarsi di cancro: nel caso specifico al seno e alla prostata, i più diffusi con le dovute ...

I Tumori al seno e alla prostata - possono essere condizionati anche dagli orari dei nostri pasti : anche il momento in cui mangiamo ha un'influenza, oltre a che cosa e in quale quantità, sul rischio di ammalarsi di cancro: nel caso specifico al seno e alla prostata, i più diffusi con le dovute ...

Mantova - al Poma è arrivato l'ecografo di precisione contro i Tumori al seno : Lo strumento ad alta definizione abbatte gli errori di lettura. In aumento i nuovi casi, ma più donne fanno lo screening