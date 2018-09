Trump verso il voto di metà mandato tra l’economia che vola e il rischio impeachment

Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico. Usa verso l’addio al Nafta : Gli Stati Uniti e il Messico hanno raggiunto un accordo preliminare per riscrivere alcune parti fondamentali del North American Free Trade Agreement (Nafta). Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump dallo Studio Ovale. L’accordo preliminare tra i due Stati al momento non tiene però conto del Canada, che è anch’esso parte del Nafta e n...

Media Usa accusano Donald Trump per l'odio verso John McCain : Molti giorni di celebrazioni e di onori per John McCain, il senatore repubblicano stroncato da un tumore al cervello all'età di 81 anni. Una camera ardente sarà allestita mercoledì in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda di Washington, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti", al punto che McCain sarà solo il 13° senatore a cui sarà riservato l'onore. I funerali si terranno sabato ...

Germania verso guerra finanziaria contro Trump - ministro Mass : 'Si crei sistema pagamenti Swift indipendente da Usa' : Il ministro degli esteri tedesco Heiko Mass ha scritto nel quotidiano Handelsblatt che l'Unione europea dovrebbe creare un nuovo sistema di pagamenti indipendente dagli Usa.

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : verso ammissione colpa : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

Donald Trump - il 'doppio standard' dell'FBI verso Repubblicani e Dem : ... ma l'esile filo a cui sono appese le speranze dei DEM e' che un paio di aiutanti esterni, volontari e di nessun peso effettivo nella campagna di Trump, un giovane trentenne appassionato di politica ...

Usa-Iran - prove di disgelo. Trump : ‘Pronto a incontrare leader senza precondizioni’ Teheran : ‘Prima riduca ostilità verso noi’ : Prima l’escalation fatta di accuse, offese personali e minacce, quindi la mano tesa con l’invito ad abbassare i toni allo scopo aprire un dialogo. Una strategia che ha portato i suoi frutti nei rapporti con Kim Jong-un e che Donald Trump sembra stia utilizzando anche con l’Iran. Pochi giorni dopo l’ennesima lite mediatica, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere pronto a incontrare il presidente iraniano Hassan ...

Dazi - Trump : "Nuova fase dei rapporti Usa-Ue" Juncker : "Verso zero tariffe sui beni industriali" : Accordo sui Dazi trovato tra Usa e Ue. "Oggi è un grande giorno,con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue", ha detto il presidente statunitense, Donald Trump. "Lavolontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali", ilcommento del presidente della commissione Ue

Dazi, Trump: "Nuova fase rapporti Usa-Ue" | Juncker: "Verso zero tariffe su beni industriali"

Il fashion brand di Ivanka Trump verso la chiusura : Da quando Donald Trump è diventato il Presidente degli Stati Uniti, il rapporto tra le sue figlie e il fashion system sembra essere una vera e propria parabola in discesa. Prima Tiffany, che a quanto pare è stata snobbata dai fashion editor durante la settimana della moda di New York, e poi Ivanka, che è stata investita dallo scandalo sul suo brand sotto falso nome. Sino al finale – non proprio inaspettato – appena annunciato: la ...

Borse europee e Piazza Affari verso avvio sotto parità - focus su Pil Cina e parole Trump : Previsto un avvio in territorio negativo anche per le principali Borse europee e per Piazza Affari. La settimana riparte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese. Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il Pil del secondo trimestre 2018 ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% rispetto al +6,8% della passata ...