Trovato morto a casa | ha ferita su fronte

Roma - giallo a Torrevecchia : uomo Trovato morto in casa - ha una ferita sulla testa : Un cittadino ucraino di 48 anni è stato trovato morto ieri mattina in casa, in via Alessandro Solivetti, nel quartiere di Torrevecchia, alla periferia nord ovest di Roma. Il cadavere, che era riverso ...

Pinerolo - giovane di 25 anni Trovato morto accanto alla sua moto : probabile malore : Un motociclista di 25 anni residente a Buriasco, nel Torinese, è stato trovato morto lungo una strada rurale in frazione Baudenasca. Il giovane era in comitiva con alcuni amici che ad un certo punto lo hanno perso di vista. Da una prima ricostruzione pare che a provocare la morte sia stato un malore.Continua a leggere

George Clooney : scenografo Trovato morto durante la Festa di Catch 22 : Fedez e Chiara Ferragni: la raccolta fondi per i fan rischia il flop - LEGGI Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo da amici e colleghi che hanno espresso tutta la loro ...

Calamaro gigante Trovato morto in Nuova Zelanda : le immagini fanno il giro del web (FOTO) : Un Calamaro gigante è stato trovato spiaggiato a Wellington, in Nuova Zelanda. La scoperta dell'essere spiaggiato è firmata da una coppia di fratello, Jack e Daniel Aplic, che come tanti altri appassionati si trovavano sul posto per effettuare delle immersioni marittime, la loro vera passione. --Il Calamaro gigante non poteva che non essere visto dalla coppia di fratelli, che all'inizio pare averlo scambiato per uno squalo dalle grosse ...

Scicli - e' morto l'ex sindaco Angelo Trovato : domani i funerali : E' morto l'ex sindaco di Scicli, Angelo Trovato. domani mattina si terranno i funerali nella chiesa del S.S. Salvatore al villaggio Jungi.