Trovati i corpi di 14 neonati sepolti in un terreno abbandonato | si teme clinica

India : Trovati corpi 14 neonati sepolti : ANSA, - NEW DELHI, 2 SET - Gli scheletri di 14 tra neonati e feti sono stati trovati e disseppelliti questa mattina in un lotto di terreno incolto, in un quartiere della periferia a sud di Calcutta. ...

Trovati altri 3 corpi - il bilancio delle vittime sale a 41. A Genova le immagini dei funerali di Stato : sale a 41 il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi accertate: nella notte i vigili del fuoco hanno individuato sotto un grosso blocco in cemento la vettura su cui viaggiava una famiglia. I corpi non sono stati ancora identificati. A quanto risulta all'AGI, sul numero delle persone a bordo c'è incertezza: tanto che né i soccorritori né l'ufficio emergenza confermano che si tratti di tre persone. ...

Ponte Morandi - oggi lutto nazionale e funerali di Stato per 19 vittime. Altri 4 corpi riTrovati tra le macerie – DIRETTA : A poche ore dai funerali di Stato sale a 42 il numero delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. La scorsa notte, intorno alle 3, i soccorritori hanno recuperato tra le macerie del viadotto un’automobile, una Hyundai, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. All’interno c’erano tre corpi: si ...

Trovati altri 3 corpi sotto le macerie di Genova - il bilancio delle vittime sale a 41 : sale a 41 il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi accertate: nella notte i vigili del fuoco hanno individuato sotto un grosso blocco in cemento la vettura su cui viaggiava una famiglia. I corpi non sono stati ancora identificati. A quanto risulta all'AGI, sul numero delle persone a bordo c'è incertezza: tanto che né i soccorritori né l'ufficio emergenza confermano che si tratti di tre persone. ...

Nella notte sono stati Trovati altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi a Genova; i morti nel crollo salgono quindi a 41 : Nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 agosto i vigili del fuoco hanno recuperato altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi di Genova, crollato martedì. Il Corriere della Sera scrive che i corpi si trovavano in un’auto The post Nella notte sono stati trovati altri tre corpi fra le macerie del ponte Morandi a Genova; i morti nel crollo salgono quindi a 41 appeared first on Il Post.

Ancona - giovani nigeriani dispersi in mare : riTrovati i corpi. Erano richiedenti asilo : Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ad altri ragazzi vicino ...

RiTrovati corpi ragazzi dispersi in mare : ANSA, - ANCONA, 14 AGO - Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ...

Due ragazzi dispersi in mare ad Ancona : riTrovati i corpi : Sono stati rinvenuti stamattina in mare i corpi senza vita di due giovani richiedenti asilo nigeriani, di 20 e 25 anni, non riemersi ieri pomeriggio durante un bagno insieme ad altri ragazzi vicino agli scogli davanti alla spiaggia libera di Torrette ad Ancona. A trovarli sul fondale limitrofo alla zona dov’erano scomparsi, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno affiancato gli uomini e le motovedette della Guardia ...

Choc in Campania - uccide la consorte e poi si suicida. I corpi Trovati da moglie del sindaco : Omicidio-suicidio a Villanova del Battista, nell?Avellinese. L?episodio si è verificato intorno alle 21, nel pieno centro del paese, nell?abitazione dove Ponziano Colantuono,...

Dispersi sul Monte Bianco - Trovati i corpi degli alpinisti Elisa - Alessandro - Luca e la passione per i monti | Video : Luca Lombardini, la fidanzata e il fratello erano Dispersi da martedì. Sono stati individuati grazie alla triangolazione delle ultime telefonate. Confermata l’ipotesi iniziale di deviazione del percorso

Alpinisti dispersi sul Monte Bianco - Trovati i tre corpi in un crepaccio. Sono precipitati per 300 metri : Sono stati trovati i corpi senza vita di Elisa Berton, 27 anni e dei i fratelli Luca (31), il suo fidanzato, e Alessandro Lombardini (28), scomparsi il 7 settembre sul Monte Bianco nella zona della...

Monte Bianco - alpinisti dispersi - Trovati i tre corpi : Addio speranze, in gran parte fondate sulla forte esperienza dei tre giovani alpinisti: sono stati trovati i corpi senza vita di Elisa Berton, 27 anni e dei i fratelli Luca (31), il suo fidanzato, e...

Monte Bianco - alpinisti dispersi - Trovati i tre corpi : Addio speranze, in gran parte fondate sulla forte esperienza dei tre giovani alpinisti: sono stati trovati i corpi senza vita di Elisa Berton , 27 anni e dei i fratelli Luca , 31,, il suo fidanzato, e ...

Trovati i corpi dei tre alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco : Sono stati Trovati i corpi dei tre alpinisti italiani dispersi dal 7 agosto sul lato francese del Monte Bianco. Lo riferiscono i soccorritori. I tre, due uomini e una donna, erano partiti la mattina del 6 agosto per la vetta e sarebbero dovuti tornare nella serata successiva.Il primo corpo recuperato è di Luca Lombardini, di 31 anni. I cadaveri dei compagni di cordata, la fidanzata Elisa Berton (27) e il fratello Alessandro (28) non sono ...