Trovata morta sullo yacht del magnate | giallo sul decesso della modella Sinead McNamara

Roma : donna Trovata morta in Via Alberini : Il corpo senza vita di una 74enne è stato trovato questa mattina a Roma in via degli Alberini, in zona Colli Aniene. La donna potrebbe essere stata investita e uccisa da un’auto secondo i primi rilievi ma saranno gli esami medico-legali a dover chiarire le esatte cause della morte. A segnalare la presenza del cadavere sull'asfalto sono stati alcuni automobilisti, quando erano circa le 8.30; sul posto poco dopo sono arrivate la pattuglie della ...

Roma - anziana Trovata morta in casa : aveva ferite sul corpo - fermato il figlio : Una donna di 85 anni, Giuseppina Bini, è stata trovata morta nella sua casa di San Basilio a Roma, al terzo piano di via Diego Fabbri. A trovare il corpo della donna senza vita, ma con vistose ferite ...

Giallo a Capua - donna Trovata morta in casa della zia dell'ex marito : Capua - Morte sospetta in una della case popolari del rione Iacp, in un contesto di fabbricati meglio noto come «Palazzine Tedesche», in via Napoli, non molto distante...

Mozambico : Trovata morta Eleonora Contin - sub dispersa dopo immersione : Era scomparsa nel corso di un’immersione in Mozambico e la famiglia aveva avviato una raccolta fondi per ritrovarla, perché le ricerche erano molto costose. Ma oggi il corpo di Eleonora Contin, 34 anni, è stato trovato nella notte su una spiaggia a una quarantina di chilometri di distanza dal punto in cui era stata vista per l’ultima volta dal gruppo di sub che stavano facendo l’escursione con lei. Tra loro c’era anche il marito ...

Trovata morta Eleonora Contin - era scomparsa durante un'immersione con il marito : La 34enne si trovava in vacanza in Mozambico insieme al marito. Di lei si erano perse le tracce nella mattina del 25 agosto...

Trovata morta Eleonora Contin - scomparsa durante un’immersione in Mozambico : La 34enne non era più riemersa dalla mattina del 25 agosto. Il marito aveva raccolto fondi sul web per le ricerche. Il corpo trovato su una spiaggia a circa 40 chilometri di distanza: probabilmente è annegata per la corrente