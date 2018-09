Treviso | prete accusato di abusi nei confronti di tre malati psichici Curia | “Piena

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Èdi violenza sessuale neidi tre pazienti maggiorenni ricoverati nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vittorio Veneto e Conegliano, in provincia di. Tutti e tre impossibilitati a reagire. Ma don Federico De Bianchi, fa sapere il vescovo della diocesi Corrado Pizziolo, non ha intenzione di intraprendere la via del patteggiamento né quella del rito abbreviato. I fatti contestati al sacerdote, che a novembre scorso aveva annunciato il suo ritiro dalla parrocchia, risalgono a otto anni fa, quando De Bianchi prestava servizio come cappellano in ospedale. “Fin dal primo momento – scrive Pizziolo – don Federico, che si è confrontato con me, si è dichiarato deciso nell’affrontare con i suoi legali il dibattimento processuale. Il luogo adeguato dove far sentire la voce della difesa e poter dimostrare la propria innocenza. Ho fiducia – ...