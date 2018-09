Treno deraglia sulla Viterbo-Orte-Roma | paura tra i 150 passeggeri a bordo

Treno deragliato - il giunto difettoso di Pioltello era stato collocato sui binari 12 anni fa : Sarebbe stato costruito in una fabbrica di Rete ferroviaria italiana nel 2004 e 'messo in opera' sui binari dodici anni fa, nel 2006, il giunto in cattivo stato che era collocato nel cosiddetto punto ...

Deragliamento Treno a Pioltello : dubbi sulla dinamica - oggi accertamenti irripetibili : Disposti dai magistrati della procura di Milano sulla rotaia da cui è iniziata la corsa fuori dai binari. Tre le vittime, tutte donne dell'incidente del 25 gennaio scorso. E 50 feriti -

Turchia : Treno deragliato - bilancio salito a 24 morti : ISTANBUL, 9 LUG - È di 24 morti e 124 feriti ospedalizzati l'ultimo bilancio fornito dalle autorità turche del deragliamento ieri di un treno passeggeri in una zona rurale della provincia di Tekirdag, ...

Turchia - deraglia Treno : 10 morti e 73 feriti : 9 luglio 2018 - Si è aggravato il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto ieri pomeriggio nel nord-ovest del Paese. Le autorità locali hanno confermato oggi che 24 persone sono rimaste uccise.Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, anche se i primi rilievi indicano che il maltempo e una slavina sarebbero alla base del deragliamento.19.45 - La stampa turca, citando un portavoce del Ministro della Sanità, riferisce che ...

Treno deraglia nel nord della Turchia : almeno 24 morti e 338 feriti : Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 24 morti e 338 feriti Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 24 morti e 338 feriti Continua a leggere L'articolo Treno deraglia nel nord della Turchia: almeno 24 morti e 338 feriti proviene da NewsGo.

Treno deraglia nel nord della Turchia : almeno 24 morti e 338 feriti : Un Treno che viaggiava da Edirne a Istanbul è deragliato a Tekyrdag, nel nordovest della Turchia , causando almeno 24 morti e 338 feriti. Lo riporta Cnn Turk, precisando che sono deragliati cinque ...

Turchia : Treno deraglia a causa delle piogge - 24 morti : Il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto ieri in Turchia è salito a 24 morti: lo ha reso noto il vice primo ministro Recep Akdag, aggiornando la precedente stima di 10 morti. Sono centinaia le persone rimaste ferite. Il treno, con a bordo oltre 360 persone, era partito da Edirne, vicino al confine con Grecia e Bulgaria, ed era diretto a Istanbul quando è deragliato. Le autorità hanno riferito che la causa dell’incidente ...

Un Treno è deragliato in Turchia - ci sono almeno 24 morti : Domenica un treno con a bordo più di 300 persone è deragliato nella provincia di Tekirdag, nel nord ovest della Turchia: nell’incidente sono morte almeno 24 persone, ha detto il ministro della Salute turco Recep Akdag, mentre altre 73 sono The post Un treno è deragliato in Turchia, ci sono almeno 24 morti appeared first on Il Post.

Treno deraglia per le forti piogge : decine di morti in Turchia : Il bilancio si è aggravato nelle scorse ore. Ventiquattro persone sono rimaste uccise e centinaia sono rimaste ferite per il deragliamento di un Treno pieno di passeggeri nel nord-ovest della Turchia a causa...

Dramma sui Balcani - Treno deraglia in Turchia al confine con Grecia e Bulgaria a causa del maltempo : almeno 10 morti e 73 feriti : Tragico deragliamento di un treno nel nord-ovest della Turchia, vicino al confine con Grecia e Bulgaria: il bilancio e’ di almeno 10 morti e 73 feriti. Cinque vagoni di un convoglio di sei sono deragliati in una zona rurale della provincia di Tekirdag, nei pressi di Sarilar, villaggio del distretto di Corlu. L’area e’ molto fangosa a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni e proprio il maltemposarebbe stata la causa ...

Turchia - deraglia Treno al confine con la Grecia : 10 morti : 19.45 - La stampa turca, citando un portavoce del Ministro della Sanità, riferisce che almeno 10 persone hanno perso la vita e circa 73 sono rimaste ferite nell'incidente ferroviario avvenuto oggi pomeriggio.19.35 - Tragedia oggi pomeriggio nel nord-est della Turchia, a pochi chilometri dal confine con la Grecia, dove un treno partito dalla città di Edirne è deragliato, probabilmente a causa del maltempo che da giorni si è abbattuto sulla ...

Turchia - deraglia un Treno : 10 morti e più di settanta feriti : Grosso incidente ferroviario nel nord-ovest della Turchia. Un treno passeggeri è deragliato, vicino al confine greco: il bilancio è di almeno 10 morti e 73 feriti. Il deragliamento ha riguardato cinque vagoni in una zona rurale della provincia di Tekirdag, vicino al villaggio di Sarilar, nel distretto di Corlu. L"area è molto fangosa a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni e proprio il maltempo sarebbe stata la causa ...

TURCHIA - Treno deraglia : ALMENO 10 MORTI E 80 FERITI/ Video ultime notizie : “c'è chi ha le gambe schiacciate” : TURCHIA, DERAGLIAto un TRENO al confine con la Grecia: ultime notizie, Video del disastro a nordovest. "ALMENO 10 MORTI e 73 FERITI": 6 vagoni su 7 usciti dai binari, le novità(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Treno deraglia : “Ci sono molte vittime e tanti feriti”. Incidente gravissimo - immagini choc : Una notizia tristissima arriva dalla Turchia dove è avvenuto un gravissimo Incidente ferroviario. Un Treno è deragliato a Tekyrdag, nel nord-ovest del Paese. Stando alle prime informazioni riportate da Cnn Yurk e dall’agenzia di stampa Anadolu, ci sarebbero diverse vittime e feriti. Il deragliamento ha riguardato cinque o sei vagoni su sette. Il Treno, che a bordo aveva oltre trecento passeggeri (sempre molto affollato in quella ...