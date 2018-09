Tre settimane di stop per Saponara

Sampdoria - lesione al bicipite femorale per Saponara : almeno Tre settimane di stop : L'esordio da titolare in campionato con la maglia della Sampdoria era stato più che positivo per Riccardo Saponara, che nella gara poi vinta dai blucerchiati contro il Napoli si era reso subito ...

Le vacanze allungano la vita. Ma solo se superano le Tre settimane all’anno : I dati diffusi di recente in merito al turismo nel nostro paese, anche nel 2018 hanno confermato risultati positivi, e se l’estate è ormai prossima alla conclusione, sono sempre più le persone che hanno scelto di godersi le ferie nel mese di settembre. Nonostante lo stress da partenza e ritorno dalle vacanze, appare comunque chiaro che un periodo di meritato riposo dal lavoro aiuta a staccare la spina dagli impegni di tutti i ...

Bologna : Palacio infortunato - Tre settimane di stop : Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il Bologna, a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone, sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo Palacio, che ha rimediato uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Tre settimane di stop per l’attaccante argentino, che salterà sicuramente anche la gara da ex con l’Inter e rientrerà dopo la sosta. El Trenza resta ai box. In casa ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Molto bene - ma è solo venerdì. Power unit nuova? Non guidavo da Tre settimane…” : Kimi Raikkonen è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP del Belgio 2018 siglando il miglior tempo assoluto di giornata. Il finlandese ha brillato nella sessione pomeridiana, interpretando al meglio il circuito di Spa in particolar modo con le gomme supersoft. Il pilota della Ferrari può seriamente ambire a un risultato di prestigio sul tracciato delle Ardenne, lo scandinavo potrebbe dover lottare anche con il compagno di squadra ...

Bressanone - la piscina coperta dell'Acquarena chiusa Tre settimane : Bressanone . Dal 26 agosto al 16 settembre la piscina coperta Acquarena rimarrà chiusa a causa di lavori di manutenzione. Le vasche esterne, inclusa la vasca salina, rimarranno aperte fino al 16 ...

Cittadella - massacrata di botte dalla figlia : anziana muore dopo Tre settimane : Questa fa parte di quelle vicende [VIDEO] di cui non si vorrebbe mai avere notizia e che riguarda i sempre più frequenti casi di maltrattamenti e violenze che gli anziani si ritrovano a subire. In questo caso, le violenze hanno portato l'anziana signora di novantuno anni, Maria Barci, addirittura alla morte dopo tre settimane di ricovero in ospedale. I fatti si sono verificati a Cittadella, all'interno dell'ospedale della zona dove era stata ...

Alice Campello - moglie di Morata - è super sexy a Tre settimane dal parto [GALLERY] : 1/19 Instagram ...

Alice Campello criticata per la FOTO in bikini a Tre settimane dal parto - Morata sbotta sui social : “siete ridicole” : Alice Campello fa discutere dopo la FOTO postata in bikini su Instagram a tre settimane dalla gravidanza dei suoi due gemelli: Alvaro Morata sbotta contro le utenti che accusano la moglie di aver ritoccato lo scatto Solo tre settimane fa Alice Campello ha partorito Alessandro e Leonardo, i due gemelli nati dall’amore con Alvaro Morata. La fashion blogger si è mostrata ieri in bikini su Instagram, sollevando polemiche sulla sua forma ...

Scompare a 12 anni nel bosco - dopo Tre settimane svolta nelle indagini : Riprese le ricerche di Iushra nei boschi di Serle dove la ragazzina affetta da autismo era scomparsa lo scorso 18 luglio...

Caos Vaccini - nelle scuole scatta l’allarme «Meno di Tre settimane per decidere» Certificati falsificati - mamma denunciata : Protestano presidi e genitori: mancano certezze sull’inizio dell’anno. E la petizione per gli immunodepressi raggiunge 135 mila firme

Demi Lovato avrebbe licenziato il coach che l’aiutava a restare sobria - Tre settimane prima di essere ricoverata : "Lui aveva capito che non gli diceva la verità" The post Demi Lovato avrebbe licenziato il coach che l’aiutava a restare sobria, tre settimane prima di essere ricoverata appeared first on News Mtv Italia.

“Così ridurremo olTre 100 mila pensioni d’oro”. Entro due settimane pronto il disegno di legge : «Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro. Lo faremo presto, prestissimo». Luigi Di Maio, capo politico M5S, vicepremier e ministro del Lavoro, ieri ha annunciato che dopo i vitalizi è il turno del taglio alle pensioni più elevate. Per Di Maio, «non basta colpire gli ex politici ma anche quelle persone, ex manager di Stato, gente pr...