Traffico Roma Viabilità congestionata su A91 e Cassia bis

Roma - ferie finite e riecco i romani Lunedì però torna anche il Traffico : Gli incolonnamenti e i rallentamenti del traffico della settimana appena conclusa in alcune zone di Roma già fanno ipotizzare che molti Romani sono tornati dalle ferie. O non si sono proprio mossi. E ...

Roma - chiuso al Traffico il Ponte Scafa. Astral : “Scelta necessaria” : Sette giorni fa l’inizio del dramma: lo scorso 14 agosto il viadotto Morandi è venuto giù intorno alle ore 11:50. 43 morti, diversi feriti e tantissimi sfollati. Genova si lecca le ferite e ‘promette’ di rimettersi in piedi il prima possibile. L’Italia, invece, guarda spaccata a metà: da una parte la parte politica che fa la propria parte e cerca di porre rimedio nei tempi più ristretti possibili; dall’altra i ...

Roma - ancora temporale : albero cade su un'auto sulla Cassia bis - Traffico in tilt : Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'...

Maltempo - altri alberi caduti a Roma : disagi sulla Nomentana e in via Cassia - Traffico in tilt : Ancora Maltempo a Roma. Nelle ultime ore un violento temporale si è abbattuto sulla capitale causando disagi e problemi alla circolazione. sulla Cassia bis all’altezza dello svincolo per il Gra un albero è caduto sulla carreggiata intorno alle 16. Sul posto la stradale. L’albero è stato tagliato e rimosso. Fortunatamente l’incidente non ha fatto registrare feriti. Intervento della Stradale anche sulla carreggiata interna appena ...

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video nubifragio : strade allagate - Traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Traffico Roma. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione : Traffico Roma. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione e trasformazione di impianti di illuminazione dei sottovia. I provvedimenti, disposti dal dipartimento comunale Simu, stanno già creando alcuni ingorghi e rallentamenti nel Traffico cittadino e potrebbero crearne ancor più nei prossimi giorni con il “grande rientro” dalle ...

Maltempo Roma : alberi in strada - Traffico bloccato su via Cassia : Continua anche oggi il Maltempo a Roma, dove a causa delle intense piogge si sono verificati diversi danni. In particolare un albero è caduto in strada, bloccando il traffico su via Cassia. In particolare il traffico è bloccato tra “#TombaDiNerone e #VignaClara”, inoltre è deviata anche la “linea 301, in direzione esterna: da Corso Francia, via Cassia Nuova”. L'articolo Maltempo Roma: alberi in strada, traffico bloccato ...

Infomobilità. Traffico Roma del 17-08-2018 ore 17.20 : Infomobilità, Traffico a Roma. Notiziario di venerdì 17 agosto 2018 ore 17:20. Dalla centrale Luceverde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell’Aci. In primo piano il violento acquazzone che si è abbattuto sulla capitale provocando non pochi disagi alla viabilità. Sono diverse le chiusure stradali per alberi e rami caduti, tra le quali via Attilio Regolo, via dei Gracchi altezza via Marcantonio Colonna, la Passeggiata ...

Infomobilità. Traffico Roma del 16-08-2018 ore 14.20 : Infomobilità Roma. La viabilità a Roma notiziario di giovedì 16 agosto 2018 delle ore 14.20. Dalla Centrale Luceverde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell’ACI. Buon pomeriggio e ben ritrovati, ancora chiusa la via Flaminia all’altezza di Viale di Tor di Quinto in direzione di Corso Francia per un ramo pericolante all’altezza di via Bomarzo. Il Traffico proveniente dal grande raccordo anulare viene deviato su ...

Infomobilità. Traffico Roma del 16-08-2018 ore 10.20 : Infomobilità Roma. La viabilità a Roma notiziario di giovedì 16 agosto 2018 delle ore 10:20. Dalla centrale Luceverde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell’Aci. La circolazione continua ad essere scorrevole sulle strade e autostrade Romane. Ma la caduta di un grosso ramo sulla carreggiata rallenta il Traffico in via Santa Maria di Galeria in prossimità di via Bocciolato. Altra eccezione sono i rallentamenti nei pressi ...

Maltempo a Roma / Ultime notizie : ferito un centauro. Alberi caduti e Traffico : Maltempo a Roma, Ultime notizie: ferito un centauro. Alberi caduti e traffico generalizzato sulle strade. Problemi sulla ferrovia Roma-Lido che ha subito dei rallentamenti importanti.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Roma : Traffico falsi d’autore - denunciato 61enne : Roma -I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Roma, a conclusione di un’attivita’ d’indagine, finalizzata al contrasto dell’illecita commercializzazione tramite i siti e-commerce di beni d’arte falsificati, hanno sequestrato 91 opere falsamente attribuite ad artisti di fama internazionale, denunciando in stato di liberta’ un 61enne Romano, di professione scenografo. Le indagini, ...

Esodo da bollino nero - Traffico Autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : code fra Ponzano e Roma : Esodo da bollino nero per Traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada previste in prossimità di Ferragosto. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 12:16:00 GMT)

BOLLETTINO Traffico BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)