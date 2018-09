Tour of Xingtai – La Nippo Vini Fantini Europa Ovini sorride | prima vittoria da pro per

sportfair

: #CINA. DAMIANO #CIMA CENTRA IL PRIMO #SUCCESSO DA #PROFESSIONISTA... - tuttobiciweb_it : #CINA. DAMIANO #CIMA CENTRA IL PRIMO #SUCCESSO DA #PROFESSIONISTA... - AndreaBrontolo : RT @NIPPO_Fantini: ???? #TourofXingtai ???? La news ufficiale sulla prima vittoria di @Damiano_Cima da PRO di un grande professionista e lavor… - NIPPO_Fantini : ???? #TourofXingtai ???? La news ufficiale sulla prima vittoria di @Damiano_Cima da PRO di un grande professionista e… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Arriva il settimo sigillo stagionale per il team, grazie allain carriera del neo-pro #OrangeBlue Damiano Cima che regola in volata latappa. Per lui anche la maglia gialla di leader della classifica generale Primo successo in carriera per il giovane neo-pro italiano Damiano Cima. Un altro giovane lanciato dagli #OrangeBlue arriva così al primo successo tra i professionisti mettendo a segno il settimo successo stagionale per il team. Dopo 5 top10 colte in 3 continenti, tra Stati Uniti,ed Asia arriva dunque il primo successo in Cina, nellagiornata di una lunga trasferta che lo vedrà impegnato in 3 competizioni asiatiche.ofof China I eof China II, per 18 giornate complessive e l’avventura in oriente non poteva iniziare nel migliore dei modi per lui ...