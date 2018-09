Torna Tiki Taka debutta Wanda Nara | Pier Silvio Berluconi le fa gli auguri

leggo

: @Tikitakaita1: alle 23:25 su Italia Uno con @PIERPARDO - LorenzoMainieri : @Tikitakaita1: alle 23:25 su Italia Uno con @PIERPARDO - 361_magazine : Torna #TikiTaka con la novità #wandanara -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Ma, come sempre, il salotto disi aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio: anche tifosi vip e giornalisti non sportivi prenderanno parte al dibattito sul weekend di Serie A che, ...