' Torna nel tuo paese' | migrante 16enne picchiato a calci e pugni ad Agrigento

Razzismo - picchiato un 16enne ad Agrigento : “Torna nel tuo paese” : “Torna nel tuo Paese”. E giù botte, calci e pugni. E’ successo a Raffadali, in provincia di Agrigento. La vittima è un ragazzo di 16 anni, tunisino, ospite di un centro d’accoglienza per minori. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e presenta contusioni e ferite su tutto il corpo. I medici gli hanno diagnosticato una contusione ad un testicolo e una ferita ad un ginocchio. Oggi verrà ...

