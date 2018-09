Torna nel tuo Paese | aggredito 16enne tunisino

Sicilia : aggredito sedicenne tunisino a Raffadali 'Torna nel tuo paese' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Un'altra aggressione a sfondo razzista in Sicilia. La vittima, questa volta, è un tunisino di sedici anni, preso a calci e pugni a Raffadali, piccolo centro dell'agrigentino. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale con contusioni e ferite su tutto il corpo. Come ricos

Un passo dal cielo 5 - Terence Hill riTorna nello show : La quinta stagione di Un passo dal cielo, che tornerà prossimamente su Rai 1, vedrà il gradito ritorno di Terence Hill, che per il momento è libero dalle riprese di Don Matteo

Kristian Ghedina : 'Tornare ai Mondiali di Cortina nel 2021? Quasi quasi ci penso' Ghedina : 'Tornare ai Mondiali di Cortina nel 2021? Ci sto ... : Ma lo sport è sacrificio, rinunce, dedizione». ' Video di Lucia Caretti VAI ALLO SPECIALE SPAZIO Cortina 2018

Maltempo - “raffica” di Tornado sulle coste tirreniche nella prima Domenica di Settembre : tutte le FOTO da Ventotene - Ponza e dall’isola d’Elba [GALLERY] : 1/14 Ventotene ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Alena KosTornaia strega tutti e conquista la prima posizione. Esordio positivo per Campanini-Riva nella danza. : Cala il sipario alla Keine Sorgen EisArena di Linz, l’impianto sportivo che ha ospitato fino a pochi minuti fa la Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico. Per chi nutre ancora dei dubbi riguardo le giovanissime pattinatrici russe, per alcuni esclusivamente capaci di eseguire complicati elementi di salto, si consiglia di vedere (e rivedere) la meravigliosa performance di Alena Kostornaia, ...

Si Torna a sparare a Ponticelli : 'stesa' contro l'abitazione di una 'Pazzignana' nel Rione De Gasperi : Un agguato, quello avvenuto stanotte, che, in sostanza, per certi versi, può essere definito 'la cronaca di una 'stesa' annunciata' proprio per questa ragione e che nonostante ciò, ha colto tutti di ...

“Nel 2019 si Torna al voto”. Italia a rischio secondo le agenzie di rating : riforme costose : “L’inverno sta arrivando” è una frase celebre dei protagonisti di Games of Thrones (Il Trono di Spade, ndr.), fortunata serie TV prodotta dalla HBO e campione di incassi. Immaginate adesso di vedere Di Maio e Salvini nei panni dei personaggi fantasy ideati da George RR Martin. Perché per l’Italia saranno mesi durissimi. A ‘ribadirlo’ è l’agenzia di rating Fitch: nella serata di ieri è arrivata conferma ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Camden Pulkien trionfa nel singolo maschile - quinto posto per Daniel Grassl. KosTornaia domina dopo lo short : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare alla Keine Sorgen EisArena di Linz, in questi giorni teatro della Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. dopo un avvincente free program, la gara del singolo maschile è stata vinta dall’americano Camden Pulkien. Il pattinatore americano si è imposto sugli avversari pattinando un programma pulito, non rischiando nessun salto quadruplo; ...

Portici - Torna l'incubo del racket : bomba carta nella boutique del parrucchiere : Una bomba carta è esplosa la scorsa notte, intorno alle 2.30, davanti al negozio di un parrucchiere in piazza San Ciro a Portici. Lo scoppio ha provocato danni alla saracinesca in metallo e alla ...

Dal 5 al 9 settembre ad Imperia Tornano le signore del mare. Le Vele d'epoca vi attendono nella Città dei marinai : Ogni sera sono previsti spettacoli musicali, itinerari gastronomici, show cooking, concerti live, dj-set fino all'immancabile spettacolo pirotecnico del sabato sera. Molti gli eventi collaterali, che ...

Pressing Torna in onda - Pardo conduttore : "Paragone con Vianello è impossibile" : Presentata ieri a Milano la nuova edizione di Pressing, lo storico programma di approfondimento sportivo di Mediaset, che sarà riproposto da domenica 2 settembre su Canale 5 in seconda serata. Alla guida della trasmissione che proporrà highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A Pierluigi Pardo. Con lui Giorgia Rossi ed Elena Tambini. Ospite fisso il comico Andrea Pucci. Yves Confalonieri, vicedirettore ...

Previsioni Meteo - Settembre inizia col botto : grande Tempesta Autunnale nel weekend - alto rischio bombe d’acqua e Tornado al Nord Italia [MAPPE] : 1/22 ...

