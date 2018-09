Tiro con l’arco | Europei 2018 | una super Italia a Legnica Gli azzurri si confermano ai

‘Italia - come stai?’ : Tiro con l’arco - una sicurezza. Quanto ci manca Niccolò Campriani… : Torna ‘Italia, come stai?’, rubrica storica nata su Olimpiazzurra e che vi compagnia su OA Sport ogni lunedì per analizzare lo stato di salute dello sport tricolore a 360 gradi e con un occhio di riguardo alle proiezioni verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il tiro con l’arco resta una sicurezza assoluta per i colori azzurri. Il Bel Paese si conferma su livelli di assoluta eccellenza nelle prove a squadre, dove ha raggiunto ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Sergey Kamenskiy lascia alle proprie spalle la concorrenza croata nella carabina 10 m maschile. Male gli italiani : nella notte italiana tra il 2 e il 3 settembre si è disputata la seconda giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). nella carabina 10 m maschile il titolo iridato viene conquistato dal russo Sergey Kamenskiy, in un testa a testa incerto fino all’ultimo colpo contro il croato Petar Gorsa (argento). La stessa nazionale slava completa il podio piazzando Miran Maricic sul gradino più basso. Il 30enne russo si trova al ...

Il parere interessante di Daniela Hantuchova : “riTiro Federer? Si fosse verificata una condizione avrebbe già lasciato” : Daniele Hantuchova esprime il suo interessante parere in merito al possibile ritiro di Roger Federer: se si fosse verificata una particolare condizione, lo svizzero avrebbe già lasciato il tennis Passano gli anni, passano i tornei, passano le vittorie, ma Roger Federer è ancora lì ai vertici del tennis mondiale. Si è parlato tanto del possibile ritiro di King Roger, ma lo svizzero non sembra averne voglia. Almeno fin quando avrà stimoli e ...

Tiro con l'arco - Mondiali di Tiro di Campagna : azzurri pronti per la sfida di Cortina d'Ampezzo : In campo i migliori specialisti del mondo per difendere i titoli del 2016 che videro l'Italia al primo posto del medagliere nella rassegna iridata di Dublino. Mentre gli azzurri stanno per concludere ...

Tiro con l’arco – Mondiali di Tiro di Campagna : azzurri pronti per la sfida di Cortina d’Ampezzo : Campionati Mondiali Tiro di Campagna. Cortina d’Ampezzo (Bl), 4-9 settembre 2018. azzurri pronti a confermarsi tra i migliori del mondo Saranno 31 le Nazioni al 26° Campionato Mondiale Tiro di Campagna. Sui percorsi allestiti a Cortina d’Ampezzo tra Pocol e il “Trampolino Olimpico Italia” per le finali di sabato 8 e domenica 9 settembre, saranno oltre 260 gli arcieri in gara e 50 i tecnici. In campo i migliori ...

#Tiromancino : Grosseto in crisi nera - cosa c'è dietro ai numeri dell'economia : Il numero rilevante è 827, non quel -3,85% nei giorni scorsi sotto i riflettori dell'opinione pubblica a seguito dell'inchiesta del Sole24Ore. Ottocentoventisette, infatti, sono gli Euro che ...

Tiro con l’Arco – Campionati Europei di Legnica - l’Italia chiude la rassegna con sei medaglie : L’Italia chiude i Campionati Europei di Legnica (Pol) vincendo il titolo continentale nel mixed team arco olimpico con Mauro Nespoli e Vanessa Landi Sei medaglie, una d’oro, quattro d’argento e una di bronzo. E’ questo il ricco bottino dell’Italia ai Campionati Europei di Legnica (POL) che pongono l’Italia al 3° posto nel medagliere, ma col maggior numero di podi conquistati. A guidare la classifica per Nazioni è la Russia (3 ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : Vanessa Landi e Mauro Nespoli sono d’oro nella gara mista! Argenti per uomini e donne nelle prove a squadre : L’ultima giornata dei Campionati Europei 2018 di Tiro con l’arco di Legnica (in Polonia) regala all’Italia una medaglia d’oro e due d’argento nelle gare a squadre dell’arco olimpico. In un primo pomeriggio piovoso i due terzetti azzurri hanno incassato due sconfitte molto amare e ricche di rimpianti contro Turchia nel femminile e Russia nel maschile. Nell’ultima sfida prevista dal programma gli azzurri ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : due medaglie azzurre nel compound maschile! Sergio Pagni conquista l’argento - Federico Pagnoni il bronzo : L’Italia conquista due medaglie nel compound maschile agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Il veterano Sergio Pagni si prende l’argento dopo essere stato sconfitto in finale dal giovane talento russo Anton Bulaev, mentre Federico Pagnoni ottiene il bronzo. Sfuma quindi per il 39enne toscano il sogno di conquistare il secondo titolo europeo outdoor in carriera, ma questo ennesimo podio conferma ulteriormente la sua ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : si comincia domani con le finali di carabina e pistola 10 m mista : Il conto alla rovescia è ormai scaduto, nella notte italiana tra sabato 1 e domenica 2 settembre comincia la 52a edizione dei Mondiali di Tiro a segno e Tiro a volo. In palio i primi due titoli iridati nella carabina 10 m mista e pistola mista dalla stessa distanza. Due coppie italiane al poligono nella specialità della carabina: Italia 1 è costituita dalla campionessa mondiale di Granada 2014 nell’individuale Petra Zublasing e il classe ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : argento per l’Italia nel compound femminile. Anastasio - Franchini e Tonioli battute allo shoot off dalla Turchia : Arriva la prima medaglia azzurra agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del compound femminile. Il terzetto formato da Anastasia Anastasio, Irene Franchini e Marcella Tonioli si è dovuto arrendere in finale alla Turchia (Bostan, Elmaagacli, Suzer) allo shoot-off. Un risultato importante, che lascia però l’amaro in bocca per lo svolgimento della gara. Avvio di match molto ...

Tiro con l’arco - Europei 2018 : 5 finalissime per l’Italia. Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Domani l’Italia si giocherà la medaglia d’oro in cinque finali agli Europei di Tiro con l’arco a Legnica (Polonia). Nella giornata conclusiva della rassegna continentale il Bel Paese cercherà di essere grande protagonista. Nell’arco olimpico gli azzurri andranno a caccia di una clamorosa tripletta nelle gare a squadre. Al maschile la sfida per il titolo sarà con la Russia, al femminile con la Turchia e nel mixed team con la Francia. ...

Sci – Lindsey Vonn pensa al riTiro? Le risposte contrastanti della sciatrice ai fan sui social : Lindsey Vonn verso il ritiro? La campionessa statunitense mette in crisi i fan con risposte contrastanti sui social La stagione 2017 è stata ricca di emozioni per Lindsey Vonn, ma al ritorno sugli sci in vista delle sfide del 2018 ha forse messo in crisi la campionessa statunitense. La 33enne ha infatti dato risposte contrastanti ai suoi social nelle ormai famose domande Instagram: “sarà l’ultima stagione della mia ...