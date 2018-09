Tiro a volo - Mondiali 2018 : una prima delusione dal trap. Ora la prova mista per rifarsi : Arriva la prima delusione, purtroppo, ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud il trap maschile riserva soltanto amarezza per i colori azzurri. Mauro De Filippis centra il quinto posto in finale e perde, per un solo piattello, la carta olimpica per Tokyo 2020. Naturalmente ci saranno altre occasioni, ma la possibilità era ghiotta. Non centrano, invece, la finale Giovanni Pellielo, che paga il 23/25 dell’ultima serie, e ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Mauro De Filippis manca il pass olimpico. L’azzurro è quinto nel trap : Resta l’amaro in bocca per l’occasione sciupata, ma ce ne saranno altre: Mauro De Filippis non riesce a staccare il pass olimpico nel trap maschile, chiudendo quinto nella finale dei Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud. Per Tokyo oggi erano in palio quattro posti. Sorride l’iberico Alberto Fernandez, che eguaglia il primato del mondo, che già gli apparteneva, per vincere oro e titolo iridato, superando ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : nel trap femminile junior trionfo di Erica Sessa - quarta Maria Lucia Palmitessa : Un finale per cuori forti premia la nostra Erica Sessa nella finale del trap femminile della categoria junior ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon: in Corea del Sud l’azzurrina centra l’accoppiata con il titolo europeo conquistato un mese fa a Leobersdorf battendo allo shoot-off l’indiana Manisha Keer. L’azzurrina e l’asiatica avevano infatti chiuso sul 41-41 (record del mondo eguagliato da entrambe) dopo ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Mauro De Filippis in finale nel trap maschile dopo un interminabile shoot-off. Palmitessa e Sessa davanti a tutte nelle qualificazioni juniores femminile : Terminate le qualificazioni delle gare di trap maschile e junior femminile ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon (Corea del Sud). Tra gli uomini l’unico italiano ad approdare all’atto conclusivo è Mauro De Filippis. Il poliziotto di Taranto, lanciati tutti e 125 i piattelli, si trovava in terza posizione insieme ad altri cinque tiratori con il punteggio di 122, dunque costretto allo shoot-off per staccare il pass in top-6. Uno ...

LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : finale trap maschile - Mauro De Filippis a caccia di una medaglia. Due azzurrine nella finale juniores : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo: a Changwon nelle prime due finali del trap si parla subito italiano. Mauro De Filippis è in finale nella gara maschile senior e cerca uno dei quattro pass olimpici, mentre Maria Lucia Palmitessa ed Erica Sessa provano la doppietta dopo aver dominato le qualifiche nella competizione femminile junior. OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prime finali del trap ai ...

Tiro a volo : Mondiali - Pellielo insegue : FIUMICINO , ROMA, , 2 SET - Al Changwon Shooting Range è cominciato il Mondiale di Tiro a volo, con le prime serie della Fossa Olimpica. Dopo i primi 75 piattelli, la leadership della classifica è ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : azzurri e azzurrine in scia per le finali. Domani l’assalto alle prime medaglie (e alle carte olimpiche) nel trap : Archiviata nella migliore delle ipotesi la prima giornata dei Mondiali di Tiro a volo presso Changwon (Corea del Sud). Primo approccio in pedana per la nazionale maschile italiana senior e femminile junior della fossa olimpica, sono stati sparati 75 piattelli sui 125 totali per completare la qualificazione. Attualmente due azzurri e tre azzurrine sono in scia per ottenere l’accesso in finale, praticamente cinque su sei tiratori impegnati ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis ottimi in qualifica - si lotta per la finale : Giovanni Pellielo si mette subito in luce nella prima giornata di qualificazioni per il trap ai Mondiali 2018 di Tiro a volo. A Changwon (Corea del Sud) l’icona azzurra della specialità si trova in settima posizione con 73 piattelli colpiti su 75: tre round ottimi per il 48enne che punta all’ottava Olimpiade della sua carriera. Il piemontese ha commesso due errori nelle prime due serie (al 17^ nel primo round e al 20^ nel secondo), ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : grande Italia tra le juniores. Palmitessa e Littame guidano le qualifiche del trap - bene Sessa : Grandissima Italia ai Mondiali 2018 di Tiro a volo che sono incominciati a Changwon (Corea del Sud). Maria Lucia Palmitessa e Sofia Littame sono prima e seconda al termine della prima giornata di qualificazioni nel trap femminile juniores. La 20enne di Monopoli, che difende il titolo conquistato lo scorso anno a Mosca, guida con 72 (23-23-25 la serie della pugliese), un piattello di vantaggio sul terzetto composto dalla nostra Littame (24-24-23 ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Italia per confermarsi regina. Ma la concorrenza è sempre più feroce : Tra pochi giorni cominceranno i Mondiali di Tiro a volo 2018. Ad ospitare l’evento, dal 2 al 14 settembre, la località di Changwon (Corea del Sud). La nazionale Italiana vanta un’importante tradizione in questo sport, culminata nel 2016 con la conquista di cinque medaglie (2 ori e 3 argenti) alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Per confermarsi regina indiscussa in pedana l’Italia è pronta a centrare il maggior numero possibile di ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : i favoriti gara per gara. Possibile bottino pieno nel trap per gli azzurri? : Dal 2 al 14 settembre si disputeranno i Mondiali di Tiro a volo a Changwon, in Corea del Sud. La competizione quest’anno assume maggiore spessore perché assegna i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (quattro per ogni disciplina inserita nel programma olimpico). Ciò rende la rassegna iridata ancora più interessante rispetto al solito, dato che i tiratori vogliono assicurarsi immediatamente un posto nella manifestazione multisportiva ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : come vederli in tv e streaming. Il programma e gli orari : Terminati i festeggiamenti a seguito del dominio incontrastato agli Europei, la nazionale italiana di Tiro a volo è pronta a scendere in pedana per un altro evento di prestigio. A Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terranno i Mondiali riservati alle categorie senior e junior della seguente disciplina. Quest’anno, oltre naturalmente ai titoli iridati, ciascuna specialità mette a disposizione i primi quattro pass per le ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...