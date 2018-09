Tiro a segno | Mondiali 2018 | tutti gli azzurri in gara martedì 4 settembre Programma

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : Petra Zublasing è settima - vince la sudcoreana Im Hana : Petra Zublasing sfiora solamente la carta olimpica nella finale della carabina 10 metri femminile ai Mondiali di Tiro a segno in corso a Changwon: in Corea del Sud l’azzurra chiude settima (pass per Tokyo riservato alle prime quattro) nella gara vinta dalla padrona di casa Im Hana. La sudcoreana conquista oro e titolo iridato in una finale dominata con 251.1, davanti all’indiana Anjum Moudgil, d’argento a quota 248.4. Bronzo ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : Sergey Kamenskiy lascia alle proprie spalle la concorrenza croata nella carabina 10 m maschile. Male gli italiani : nella notte italiana tra il 2 e il 3 settembre si è disputata la seconda giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). nella carabina 10 m maschile il titolo iridato viene conquistato dal russo Sergey Kamenskiy, in un testa a testa incerto fino all’ultimo colpo contro il croato Petar Gorsa (argento). La stessa nazionale slava completa il podio piazzando Miran Maricic sul gradino più basso. Il 30enne russo si trova al ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : dominio Russia nella pistola 10 m mista : Con la finale di pistola 10 m mista si conclude la prima giornata dei Mondiali di Tiro a segno a Changwon (Corea del Sud). Assegnate le prime medaglie nella notte italiana, in mattinata (ore 15 locali) si è disputato l’ultimo atto di una gara senza storia, comandata dal duo Russia 1 (Vitalina Batsarashkina e Artem Chernosuov). Ad accedere in finale con la miglior prestazione Ucraina 1 (Olena Kostevych e Oleh Omelchuck), staccando le coppie ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : doppietta Cina nella carabina 10 m mista. Paolo Monna quarto nella pistola 50 m junior : Si sono assegnati i primi titoli iridati ai Mondiali di Tiro a segno di Changwon (Corea del Sud). In particolare, nella carabina 10 m mista, la nazionale cinese ottiene le due medaglie del metallo più pregiato. A completare il podio la Russia, mentre le coppie italiane in gara non riescono ad accedere tra le migliori cinque. Cina 2 (Zhao Ruozhu e Yang Haoran) chiude davanti a tutti anche la gara di qualificazione, grazie al punteggio di 840.5. ...

Tiro a segno - Mondiali Changwon 2018 : si comincia domani con le finali di carabina e pistola 10 m mista : Il conto alla rovescia è ormai scaduto, nella notte italiana tra sabato 1 e domenica 2 settembre comincia la 52a edizione dei Mondiali di Tiro a segno e Tiro a volo. In palio i primi due titoli iridati nella carabina 10 m mista e pistola mista dalla stessa distanza. Due coppie italiane al poligono nella specialità della carabina: Italia 1 è costituita dalla campionessa mondiale di Granada 2014 nell’individuale Petra Zublasing e il classe ...

Tiro a segno – Mondiali 2018 : al via domani la 52ª edizione della rassegna iridata : Al via domani la 52esima edizione dei Campionati Mondiali di Tiro Comincerà ufficialmente domani, con la cerimonia d’apertura che si svolgerà presso il poligono di Changwon in Corea, la 52esima edizione dei Campionati Mondiali di Tiro, la prima competizione internazionale che metterà in palio i pass olimpici per Tokio 2020. 60 carte olimpiche – tra le 360 totali riservate a Tiro a segno e Tiro a Volo – verranno assegnate ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : pubblicata l’entry list. Tutti gli iscritti dell’Italia : Sono 34 gli italiani iscritti ai Mondiali di Tiro a segno: dal 2 al 14 settembre a Changwon, prenderanno parte alla rassegna iridata 19 tiratori nella categoria senior e 15 nella categoria junior. Non si tratta di un elenco di convocati, e per questo alcuni nomi potranno variare, ma la lista definitiva non si discosterà molto da questa. Al momento nessuno dei principali interpreti nostrani di questo sport manca all’appello. Di seguito ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : in palio le prime carte olimpiche. I criteri di qualificazione a Tokyo 2020 : Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del Tiro a segno verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio dieci titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti per le otto specialità individuali ed un massimo di due squadre nelle due prove miste. A Changwon saranno in palio 4 pass per ciascuna ...

Tiro a segno - Niccolò Campriani apre ad un clamoroso ritorno : “Quello di Rio 2016 non sarà stato il mio ultimo colpo” : Sarebbe una notizia sensazionale, se confermata poi dai fatti, quella di un possibile e clamoroso ritorno alle gare di Niccolò Campriani, paventata in modo sibillino dallo stesso atleta in un’intervista a “Nazione-Carlino-Giorno“, nel quale l’olimpionico di Rio nel Tiro a segno afferma che in futuro potrebbe tornare a sparare. Ora Campriani lavora al CIO: “Si tratta di un ruolo di grande responsabilità. Ti rendi ...

Tiro a segno : Tricolori - oro a De Nicolo : BOLOGNA, 28 LUG - Penultima giornata di gare ai Campionati Italiani Seniores, Juniores e Para di Bologna. Nella carabina libera 3 posizioni maschile medaglia d'oro per Marco De Nicolo , Fiamme Gialle, ...

Tiro a Segno – Campionati italiani : doppietta per Zublasing nella nella 3posizioni : Continua lo spettacolo dei Campionati italiani di Tiro a Segno a Bologna Giornata intensa per i tiratori di carabina e pistola ai Campionati italiani di Bologna, protagonisti oggi sia nelle specialità a fuoco che in quelle ad aria compressa. nella carabina 10 metri maschile Giuseppe Pio Capano (Carabinieri) ha dato prova di maturità ed autocontrollo gestendo molto bene la finale ed ha conquistato il suo primo titolo assoluto per la ...

Tiro a Segno – Campionati italiani : Genovesi d’oro a Bologna : Tantissime sfide a Bologna ai Campionati italiani di Tiro a Segno: Maura Genovesi d’oro nella pistola femminile Giornata ricca di competizioni ai Campionati italiani di Bologna. Nella pistola sportiva femminile medaglia d’oro per Maura Genovesi (Lucca) che in finale ha battuto la tiratrice romana Deborah Allocca con il punteggio di 26 -22, egualiando il record italiano. In terza posizione si è piazzata Rebecca Lesti ...

Tiro a segno - il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani - Seniores - Juniores e Para : Presso il Poligono di Bologna si svolgeranno le finali dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para di Tiro a segno Dal 25 al 29 luglio 2018 il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para. Saranno presenti circa 1370 tiratori e tiratrici per un totale di 2168 prestazioni. In questa edizione la Regione più rappresentata sarà la Lombardia con 170 tiratori seguita da ...