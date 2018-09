Tiberio Timperi | la Rai chiamata a pagare 25mila euro | ecco perchè

La vita in diretta 2018/2019 – Francesca Fiadini e Tiberio Timperi rivoluzionano il programma. : La vita in diretta, inaugura con una settimana di anticipo, il palinsesto della stagione 2018/2019 di Raiuno. Terminata con successo, forse anche insperato, venerdì scorso la versione estiva con Ingrid Mucciteli e Gianluca Semprini, torna la versione tradizionale del programma. La vita in diretta, tante novità Tante le novità di quest’anno: nuovo logo, studio dalla […] L'articolo La vita in diretta 2018/2019 – Francesca Fiadini ...

La bestemmia di Tiberio Timperi - la condanna della Rai a pagare 25 mila e la notizia ad orologeria : La Rai dovrà sborsare 25 mila euro per la bestemmia di Tiberio Timperi andata in onda, per errore, nella puntata di Uno mattina in famiglia del 18 ottobre 2014. La notizia della conferma da parte del Tar del Lazio della sanzione amministrativa comminata dall’AGCom alla Rai (il cui ricorso è stato dunque respinto) arriva sui quotidiani italiani, su Il Giornale in particolare, proprio nel giorno del debutto del conduttore a La Vita in ...

Tiberio Timperi - per la sua bestemmia in diretta tv la Rai dovrà pagare 25mila euro di multa : Per quella bestemmia sfuggita a Tiberio Timperi in diretta tv durante Uno mattina in famiglia la Rai dovrà sborsare ora 25mila euro. A distanza di ben quattro anni (era il 18 ottobre del 2014), da parte del Tar del Lazio, e comminata dall’Agcom, è arrivata la sentenza definitiva, come riporta anche il quotidiano Il Giornale, che parla anche di negligenza da parte dell’azienda di via Mazzini, dal mometno che il contenuto era anche ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini pronti per la nuova Vita In Diretta : Ma i veri cambiamenti riguarderanno le tematiche che verranno introdotte di volta in volta: scienza e futuro, ambiente e idee innovative. Inoltre è stato introdotto uno spazio tutto al femminile, La ...

La vita in diretta - al via la nuova stagione con Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : Il racconto quotidiano del Paese che vive, tra informazione, approfondimento ed emozioni. Lunedì 3 settembre si riaccendono le telecamere de “La vita in diretta”, storico programma del pomeriggio di Rai1 che si presenta all’appuntamento autunnale con un progetto rinnovato: nuovo studio, nuovi ritmi e nuovi linguaggi. Al timone della nuova edizione Francesca Fialdini e Tiberio Timperi (che ha preso il posto di Marco Liorni), che dalle ...

Tiberio Timperi a TvBlog : La Vita in diretta sarà più una sfida con me stesso che con gli altri : La partenza è fissata per lunedì prossimo 3 settembre alle ore 17 su Rai1 con la nuova edizione della Vita in diretta. Al timone del programma, insieme alla riconfermata Francesca Fialdini, ci sarà il debutto di un nuovo padrone di casa, che però il pubblico televisivo e di Rai1 in particolare conosce molto bene. Tiberio Timperi, dopo anni di confortevoli, come lui stesso ci ha detto, conduzioni a Unomattina in famiglia, ora indossa ...

La Vita in Diretta 2018 2019 - Rai 1 - Francesca Fialdini - Tiberio Timperi - Quando : Non solo cronaca ed attualità, ma si parlerà e discuterà anche di ambiente, scienza, nostalgia, esperimento, avventura, bellezza, sogni e di futuro. Sul campo spazio ad una nutrita troupe di inviati ...