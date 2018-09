Tiberio Timperi e Francesca Fialdini pronti per la nuova Vita In Diretta

La vita in diretta - al via la nuova stagione con Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : Il racconto quotidiano del Paese che vive, tra informazione, approfondimento ed emozioni. Lunedì 3 settembre si riaccendono le telecamere de “La vita in diretta”, storico programma del pomeriggio di Rai1 che si presenta all’appuntamento autunnale con un progetto rinnovato: nuovo studio, nuovi ritmi e nuovi linguaggi. Al timone della nuova edizione Francesca Fialdini e Tiberio Timperi (che ha preso il posto di Marco Liorni), che dalle ...

Tiberio Timperi - la bestemmia in tv costa alla Rai 25mila euro : La bestemmia sfuggita a Tiberio Timperi a Uno mattina in famiglia il 18 ottobre 2014 costerà alla Rai 25mila euro di multa. Il Tar del Lazio con sentenza n.09009/2018 ha stabilito due cose, riporta il ...

Tiberio Timperi a TvBlog : La Vita in diretta sarà più una sfida con me stesso che con gli altri : La partenza è fissata per lunedì prossimo 3 settembre alle ore 17 su Rai1 con la nuova edizione della Vita in diretta. Al timone del programma, insieme alla riconfermata Francesca Fialdini, ci sarà il debutto di un nuovo padrone di casa, che però il pubblico televisivo e di Rai1 in particolare conosce molto bene. Tiberio Timperi, dopo anni di confortevoli, come lui stesso ci ha detto, conduzioni a Unomattina in famiglia, ora indossa ...

La vita in diretta : le novità su Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : Francesca Fialdini pronta per La vita in diretta con Tiberio Timperi Da lunedì 3 settembre si riaccendono le luci nello studio de La vita in diretta per una lunga stagione che si concluderà a giugno 2019. Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini saluteranno, infatti, il pubblico de La vita in diretta Estate venerdì 31 agosto per lasciare il testimone alla coppia Francesca Fialdini e alla new-entry Tiberio Timperi. Marco Liorni non sarà più ...

“Siamo altra cosa”. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi - la rivelazione a sorpresa : Francesca Fialdini non molla. Anzi, rilancia. La conduttrice TV non si dedica solo a ‘La vita in diretta’ ma si appresta a vivere una nuova avventura televisiva: insieme ad Angela Rafanelli da domenica 5 agosto 2018 è impegnata con ‘In viaggio con lei’, un format per raccontare l’estate italiana. Prima tappa a Capri, sarà poi la volta della Versilia e del divertimentificio di Rimini e la Riviera d’Argento; senza ...

Tiberio Timperi contro Barbara D’Urso? La reazione della Rai : Tiberio Timperi contro Barbara D’Urso? Nella prossima stagione televisiva ne vedremo davvero delle belle. I palinsesti 2018/2019 di Rai e Mediaset sono stati presentati, perciò non ci sono più dubbi. Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì confermata su Canale 5 Barbara D’Urso con la sua Pomeriggio 5, mentre su Rai 1 troviamo sempre La […] L'articolo Tiberio Timperi contro Barbara D’Urso? La reazione della Rai proviene da ...

Barbara d'Urso - la frecciata acida di Tiberio Timperi : Nella prossima stagione Tiberio Timperi gareggerà il pomeriggio contro Barbara d'Urso . Di recente, il conduttore Rai ha dichiarato: "A noi di Rai 1 non interessa far vedere particolari morbosi…". ...

La vita in diretta estate : Ingrid Muccitelli parla di Tiberio Timperi : Ingrid Muccitelli a La vita in diretta estate: ecco cosa pensa di Semprini e Timperi Ingrid Muccitelli è la padrona di casa de La vita in diretta estate, la versione estiva dello storico programma di Raiuno. Accanto a lei il giornalista Gianluca Semprini. Dal prossimo autunno la Muccitelli sarà di nuovo al timone di Unomattina in famiglia. Ma al suo fianco non ci sarà più Tiberio Timperi che condurrà La vita in diretta con Francesca Fialdini ...

La Vita in Diretta - il neo conduttore Tiberio Timperi e la “stoccatina” a Barbara D’Urso : “A RaiUno non ci interessano quei particolari morbosi” : Dal prossimo 10 settembre si rinnoverà la sfida tra Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta, sul fronte femminile nessuna novità mentre al posto di Marco Liorni arriverà Tiberio Timperi. Quest’ultimo, dopo anni di tv del mattino, è alle prese con una sfida molto difficile. Non solo per il paragone con chi lo ha preceduto ma anche per la forza di Barbara D’Urso che da un po’ di stagioni è leader della fascia pomeridiana. “Io ...