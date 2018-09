THE SISTERS BROTHERS Il western dark di Audiard che riflette sulla violenza

#Venezia75 " THE SISTERS Brothers - di Jacques Audiard : Nel momento in cui si riconosce in San Francisco la Nuova Babilonia, vuol dire che il nuovo mondo da realizzare è ancora lontano, sta in un altro piano del tempo, lungo la prospettiva di un diverso ...

Festival di Venezia 2018 - THE SISTERS Brothers di Jacques Audiard western spassoso e catartico (e per noi possibile Leone d’oro) : Metti due cacciatori di taglie che dopo il lungo inseguimento di un ricercato vedono improvvisamente l’oceano. Metti un cowboy killer che piange per il suo cavallo morto. Metti che lo stesso cowboy appena sveglio si lavi i denti e che prima di addormentarsi si masturbi sotto il mantello accampato in mezzo al bosco sotto le stelle. The Sisters Brothers, il film diretto da Jacques Audiard (Palma d’Oro a Cannes nel 2015 per Deephan), in Concorso a ...