The Binding of Isaac | Repentance confermato come nuovo DLC

The Binding of Isaac : Repentance è stato nnunciato : Con un peculiare trailer lanciato in rete si è fatto conoscere The Binding of Isaac: Repentance, per quanto non si sa ancora con chiarezza di che cosa si tratti.Il nome annunciato nel trailer potrebbe trattarsi di un DLC per il celebre gioco, ma anche di un nuovo titolo della serie per quello che ne sappiamo.Il trailer non ha fatto altro che mandare in fermento tutti gli appassionati della serie firmata da Nicalis. Nel trailer possiamo vedere ...

Il gioco di carte The Binding of Isaac : Four Souls supera quota 500.000 dollari su Kickstarter : The Binding of Isaac: Four Souls, il gioco di carte della serie The Binding of Isaac, è già un successo su Kickstarter. A pochissimo tempo dall'inizio della campagna il titolo aveva raccolto già 50 mila dollari, oggi, la cifra è notevolmente cambiata.La pagina Kickstarter dedicata, segnala che a tre giorni dall'inizio della campagna, The Binding of Isaac: Four Souls ha raccolto più di 500.000 dollari. Per chi non lo sapesse, in The Binding of ...