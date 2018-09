Terremoto | il sindaco di Amatrice | “Questa terra ha tanto da fare | ancora”

Terremoto : consegnate le chiavi della nuova scuola al sindaco di San Severino : Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto dall’impresa che ha eseguito i lavori le chiavi della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro, nel rione Di Contro, realizzata grazie a un cofinanziamento del Miur e del Comune, cui si sono aggiunte anche molte donazioni giunte spontaneamente da tanti privati. L’edificio, per dimensioni il primo di tutta l’area del cratere costruito in adempimento ...

Terremoto MARCHE - SCOSSA MAGNITUDO 3.5 A PESARO/ Ultime notizie oggi - INGV : il sindaco "nessun danno" : TERREMOTO oggi nelle MARCHE: SCOSSA di M 3.7 sulla costa di PESARO Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV.

Terremoto Molise : il sindaco di Pescolanciano chiude la scuola : “L’edificio scolastico di Pescolanciano (Isernia) non ha superato le verifiche antisismiche e, il 12 settembre, non sarà riaperto per accogliere gli alunni”. Lo ha dichiarato il sindaco, Manolo Sacco. L’edificio ospita una trentina di ragazzi, tra scuole primarie e secondarie di primo grado. “La struttura – ha spiegato Sacco – risale agli anni ’60. Abbiamo affidato le verifiche a esperti esterni ...

Terremoto Molise - il sindaco di Montecilfone : abbattere il serbatoio - un rischio per la popolazione : A seguito delle scosse di Terremoto che stanno interessando il Molise, il sindaco di Montecilfone ha lanciato un appello: abbattere subito il serbatoio dell’acqua, che rappresenta un rischio per la popolazione. “Gli sfollati della zona rossa, quelli che dimoravano intorno al serbatoio, sono preoccupati e scoraggiati. Nei giorni scorsi a seguito dell’ordinanza di abbattimento che ho emesso, sono state sfollate circa 20 famiglie ...

Terremoto - Conte chiama Toma : "Vicini al Molise"/ Ultime notizie : l'appello del Sindaco di Palata : Protezione civile su Terremoto Molise: allarme Borrelli, "Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione". Le Ultime notizie.

Terremoto - Conte chiama Toma : "Vicini al Molise"/ Ultime notizie : l'appello del Sindaco di Palata : Terremoto Molise, allarme Protezione civile: "Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione". Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza

Terremoto centro Italia - il sindaco di Amatrice a due anni dal sisma : “Ora inizia il momento peggiore” : A due anni di distanza dal sisma che ha colpito il centro Italia, il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, racconta cose è cambiato in questi mesi per i propri concittadini e quali sfide li aspettano: “Purtroppo ora inizia il momento peggiore – ha detto all’Ansa – perché le persone capiscono che ci vorrà tanto tempo prima di tornare alla normalità”. Il segnale di una rinascita, seppur lenta, è ...

Terremoto Molise e viabilità - il sindaco di Guardialfiera : “Siamo isolati da diversi giorni” : A seguito delle scosse di Terremoto verificatesi in Molise, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi ha spiegato: “Siamo isolati da diversi giorni per quanto riguarda la viabilità. Ho sollecitato il Presidente della Regione Molise Toma ed il Presidente della Provincia Battista a sistemare la ex Bifernina, la SP73 almeno per la viabilità locale“, ha riferito all’ANSA. Il primo cittadino oggi ha firmato tre ordinanze di ...

Terremoto Molise - il Sindaco di Guglionesi : “Quasi tutti fuori casa” : “Almeno l’80% delle persone del paese è fuori casa. Io posso confermare che sicuramente non ci sono feriti, però l’entità dei danni non posso dirla perché qualcuno mi parla di crepe importanti nelle abitazioni tutto sarà più chiaro domattina”. Così Mario Bellotti, Sindaco di Guglionesi, in provincia di Campobasso, a RaiNews24. L'articolo Terremoto Molise, il Sindaco di Guglionesi: “Quasi tutti fuori casa” ...

Terremoto Molise - il sindaco di Palata : “Mi chiedo se sia il caso di fare il gasdotto dopo la paura che ci siamo presi ieri sera” : ”Mi chiedo se sia il caso di fare il gasdotto dopo la paura che ci siamo presi ieri sera: non so proprio se sia il caso di far percorrere i nostri territori da un metanodotto il cui solo scopo e’ quello di portare gas al nord Europa, e far fare qui a Palata i pozzi di stoccaggio”: lo ha dichiarato Michele Berchicci, sindaco di Palata, in riferimento al Terremoto magnitudo 4.7 verificatosi ieri alle 23:48. Berchicci si riferisce ...

Terremoto in Molise - il sindaco di Montecilfone : “Non ci sono danni - solo tanta paura” : Franco Pallotta, sindaco di Montecilfone, epicentro della scossa di Terremoto che ha colpito il Molise poco prima della mezzanotte, raggiunto da Fanpage.it assicura che non ci sono stati gravi danni: solo il crollo di qualche piccolo pezzo di cornicione. La gente è scesa in strada per lo spavento e al momento sono in corso ulteriori verifiche.Continua a leggere

Terremoto Molise - il sindaco di Acquaviva Collecroce : “Scossa avvertita - più forte di quella di aprile” : “Abbiamo avvertito il Terremoto in paese, la scossa e’ stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile. Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni ad una prima visione. Domani effettueremo sopralluoghi più approfonditi“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Acquaviva Collecroce (CB) Francesco Trolio in riferimento al sisma magnitudo 4.6 verificatosi alle 23:48. L'articolo ...

Terremoto Udine - sciame sismico in corso/ Ingv - ultime notizie Cavazzo Carnico : il sindaco - "nessun danno" : Terremoto oggi a Udine, sabato 11 agosto 2018: Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico, altre due scosse nell'aria, le ultime notizie