Terremoto | finto ingegnere per 35 anni insegnava e certificava agibilità senza laurea

(Di lunedì 3 settembre 2018) Un uomo di 68di Poggio San Vicino (Macerata) è indagato per esercizio abusivo della professione: per oltre 35si era spacciato per insegnante eaver mai conseguito una. L’indagine denominata ‘Fuorilegge’ è iniziata nel giugno dello scorso anno, quando i carabinieri di Camerano, guidati dal comandante Massimo Paoloni, hanno cominciato a occuparsi di reati contro la pubblica amministrazione, in coordinamento con la procura di Ancona. Secondo quanto è emerso, l’uomo, ora pensionato, avrebbe certificato a diverse amministrazioni pubbliche di aver conseguito lacon 110/110 nella facoltà di Ingegneria civile della Politecnica delle Marche. Documento falso che ha presentato per l’iscrizione all’ordine degli ingegneri di Macerata, nel maggio 1984, e che ha utilizzato per insegnare in alcuni istituti tecnici della ...