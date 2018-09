Terremoti | Protezione civile | urge piano di evacuazione a Ischia

meteoweb.eu

: @cri_milano @DPCgov @CRI_SudMilano @giovanicri @crocerossa Mateeo ...invece del servizio militare mettiamo obbligat… - Italiano_BG : @cri_milano @DPCgov @CRI_SudMilano @giovanicri @crocerossa Mateeo ...invece del servizio militare mettiamo obbligat… - AlessAmato : @BrainstormBot @GranzieroMattia @INGVterremoti @crs_rts @TornadoDart L'INGV è per legge parte del sistema nazionale… - jonnigreco : @matteosalvinimi @emergenzavvf I vigili del fuoco sono il corpo più attivo , pertanto da implementare : Contrasto a… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Dopo il sisma dell’agosto 2017, “sull’isola distiamo ponendo le basi per la definizione di undidella popolazione che non era previsto ma su cui vogliamo accelerare“: lo ha dichiarato il direttore generale dellaRegionale Massimo Pinto in occasione del congresso internazionale “Cities on Volcanoes“, a Napoli. “Con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia abbiamo avviato un’attivita’ di conoscenza perche’ bisogna definire l’evento tipo da prendere in considerazione per pianificare l’emergenza. Lo studio e’ stato consegnato dall’Ingv al Dipartimento per lae lo sottoporremo alla Commissione nazionale grandi rischi. E’ stato realizzato prendendo in considerazione vari aspetti, compresi gli eventi sismici di tipo vulcanologico ...