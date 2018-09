Terremoti | Doglioni | “Il tam tam sui social più seguito del sito dell’Ingv”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Trovo drammatico che in caso diil tam tam suisia piu’deldell’Ingv. Diffondiamo in tempo reale attraverso iltutte le notizie che vengono trasmesse alla Protezione Civile e ai Comuni: trovo importante il lavoro che si sta facendo nelle scuole di Ischia, per esempio, contribuendo cosi’ a formare nuove generazioni piu’ informate e consapevoli“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo, a margine del congresso internazionale “Cities on Volcanoes“, in corso a Napoli. L'articolo: “Il tam tam suipiùdeldell’Ingv” Meteo Web.