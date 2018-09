Teorie sul falso allunaggio | perché io penso che il documentario sullo sbarco vada

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Ho visto American Moon di Massimo Mazzucco qui l’integrale mentre a Venezia ri-celebravano la conquista della Luna, con l’hollywoodiano First Man. Sebbene in questi anni io non mi fossi mai pronunciatosulla Luna, decido oggi di dire cosa ne. Ci voglia leggere la mia intera recensione al film (pubblicarla qui è impossibile per ragioni di spazio) può visitare la mia pagina Facebook. Conosco Massimo Mazzucco. Il suo lavoro “11 settembre, la Nuova Pearl Harbor” è una straordinaria enciclopedia sul più grande attentato terroristico. E solo un totale imbecille può uscire da quella visione ancora convinto che 19 terroristi islamici, sotto la guida di Osama bin Laden, abbiano organizzato e attuato l’11 settembre. Questomette seriamente in dubbio che sulla Luna ci sono andati. D’altro canto mi pongo la questione: si può affermare che nessuna delle sei ...