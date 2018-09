Tensione in volo Lamezia-Roma | Pupo canta e calma i passeggeri infuriati

Tensione sul volo Lamezia-Roma - Pupo intona 'Su di noi' e tornano i sorrisi : Sull'aereo Alitalia si erano scaldati gli animi per colpa di scambi di posto e ritardi. Il cantante, dopo qualche battuta in francese, si è esibito dal microfono delle hostess con uno dei suoi brani più celebri

Sciopero Ryanair - 24 ore di asTensione di piloti e assistenti di volo il 25 luglio : I piloti e gli assistenti di volo di Ryanair in Italia sciopereranno il prossimo 25 luglio per 24 ore. Lo hanno annunciato Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che la protesta si inserisce nell’agitazione che coinvolgerà il personale della compagnia irlandese anche in Belgio, Portogallo e Spagna. Mentre in Italia lo Sciopero del personale di volo di Ryanair sarà solo per la giornata di mercoledì 25 luglio, in Belgio, Portogallo e Spagna la ...

Bergamo - maxi ritardo di 30 ore per volo Lampedusa : Tensione a Orio : Bergamo, maxi ritardo di 30 ore per volo Lampedusa: tensione a Orio Bergamo, maxi ritardo di 30 ore per volo Lampedusa: tensione a Orio Continua a leggere L'articolo Bergamo, maxi ritardo di 30 ore per volo Lampedusa: tensione a Orio proviene da NewsGo.

Trump-Putin - il summit si farà a Helsinki il 16 luglio : sul tavolo la disTensione dei rapporti Usa-Russia e le sanzioni a Mosca : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo hanno fatto sapere con due comunicati in contemporanea il Cremlino e la Casa Bianca. Da Washington hanno anche specificato che i due leader discuteranno dei rapporti fra Stati Uniti e Russia e di una serie di questioni di sicurezza nazionale. Ma i nodi da affrontare nello storico incontro nella capitale della Finlandia sono tanti, a partire dalle sanzioni ...