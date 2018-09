Tennis | US Open | Stephens e Serena Williams accedono ai quarti di finale

Tennis – Ex campione US Open sospeso per uso di cocaina : si era allenato con Djokovic in Australia : Il giovane Tennista Omar Jasika trovato positivo alla cocaina dopo un test antidoping: l’ex campione US Open Junior sospeso in attesa dell’udienza ASADA L’ombra del doping torna ad aleggiare sul mondo del Tennis ATP. Omar Jasika, giovane promessa del Tennis Australiano, è stato ufficialmente squalificato per 2 anni dopo un test antidoping nel quale è stato trovato positivo alla cocaina. Il controllo è avvenuto lo scorso ...

Tennis Us Open donne - Stephens supera Mertens e vola ai quarti : Nella notte newyorkese anche Sloane Stephens, campionessa uscente, conquista l'accesso ai quarti di finale dell'Open degli Stati Uniti battendo con un doppio 6-3 la belga Elise Mertens. È più vivo che ...

Us Open 2018/ Diretta Federer Millman - Djokovic Sousa streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a New York si completa il quadro degli ottavi di finale nel torneo di tennis dello Slam. In campo lunedì sia Roger Federer che Novak Djokovic(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:02:00 GMT)

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : Lo spagnolo n.1 del mondo ha dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, n.37 Atp, superato solo dopo 4 set col punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-4 dopo quasi tre ...

Tennis Us Open Donne - LIVE Serena Williams-Kanepi : Clicca qui per la cronaca del match . attesa pliskova - La vincitrice di Williams-Kanepi se la vedrà nei quarti contro la ceca Karolina Pliskova, numero 8 del mondo, che ha eliminato 6-4 6-4 in un'...

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : ANSA, - ROMA, 2 SET - Rafa Nadal e Dominic Thiem sono i primi due giocatori a staccare il pass per i quarti di finale degli US Open, ultima prova stagionale dello Slam, in corso sui campi in cemento ...

Tennis : Us Open - Nadal e Thiem ai quarti : Lo spagnolo n.1 del mondo ha dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio del georgiano Nikoloz Basilashvili, n.37 Atp, superato solo dopo 4 set col punteggio di 6-3 6-3 6-7 6-4 dopo quasi tre ...

Tennis Us Open uomini - Thiem avanti aspettando Nadal : Nel prossimo turno affronterà il vincitore della sfida tra Rafa Nadal, numero 1 del mondo e campione uscente a New York, e il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 37 del mondo: clicca qui per la ...

Tennis - Us Open juniores : solo Zeppieri supera le qualificazioni : Un qualificato su dieci, con in più due sorteggi non proprio favorevoli nel main draw. Lo Us Open juniores, per gli azzurrini, in partenza somiglia tanto a quello dei colleghi più grandi: numeri ...

Tennis - Us Open : Sharapova sul velluto - travolta la Ostapenko : Nel deserto di una parte bassa del tabellone sempre più simile a un torneo da 250 mila dollari, emerge l'esperienza, l'astuzia e la determinazione di Maria Sharapova che prosegue imperterrita la sua ...

Tennis - Us Open : Djokovic passeggia con Gasquet - fuori Zverev : Con la sconfitta di Schwartzman, Fognini salva il suo virtuale nuovo best ranking: sarà per la prima volta numero 12 del mondo, la stessa classifica ottenuta da Paolo Bertolucci nel 1973, se ...

Us Open 2018/ Diretta Nadal Basilashvili streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows cominciano gli ottavi, che oggi vedranno in campo Rafa Nadal e Serena Williams (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Tennis - Us Open : la vera vittoria di Del Potro è aver conosciuto Springsteen : Juan Martin Del Potro ha raggiunto gli ottavi degli US Open per la sesta volta venerdì, ma ha ammesso che incontrare il suo idolo rock Bruce Springsteen come aver trionfato in uno Slam. L'argentino ...

Tennis - US Open 2018 : Federer e Djokovic vanno a caccia degli ottavi. Sharapova sfida Ostapenko : Si completano oggi i match di terzo turno agi US Open. Nel tabellone maschile ritornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic. Due sfide molto complicate ed insidiose per entrambi: lo svizzero se la vedrà con l’australiano Nick Kyrgios, reduce dalle polemiche sul “caso Layani”, mentre il serbo affronta il francese Richard Gasquet, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Sempre in campo maschile c’è il derby ...