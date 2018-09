Tendenze trucco | sarà un autunno di colori opachi

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) Questo articolo è statao pubblicato sul numero 35 di Vanity Fair in edicola dal 29 agosto al 5 settembre Le cose cambiano. Seppur per anni gli ombretti glitter ci abbiano impolverato con piacere beauty case e palpebre, ora saranno sostituiti dai cugini più. Così come le creme super glow, gli effetti lunari che neanche alla Nasa, il contouring esagerato alla Kim Kardashian e lo strobing: da archiviare. È la rivincita dell’understatement, della raffinatezza, delgrafico con un ritorno aipiatti e immobili (ma pieni), come quelli basici delle polaroid. Altro che 3D o 4D. La modernità si chiama all-over-matt e non andrà più solo sulle labbra, ma dappertutto: smalti, rossetti e persino il blush, che è stato riformulato appositamente, spegneranno le luci. Saranno i nuovi abiti neri del: mettibili in ogni occasione, rigorosi nel loro ordine. Tutto questo controllo è ...