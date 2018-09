Temptation Island Vip | coppie e single | chi vedremo in tv?

I single di Temptation Island Vip – Foto : Ivan Gonzalez Sono 23, tutti giovani e aitanti, con una missione: “destabilizzare” il viaggio nei sentimenti di sei coppie famose (o quasi). Vi presentiamo tutti i single di Temptation Island Vip, in onda prossimamente su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. A cominciare dalla prorompente Laura Bragato, molto attiva su Instagram e alla quale hanno affibbiato un flirt con Cristiano Ronaldo. Poi ci saranno l’impiegata nella ...

Temptation Island : Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto - ecco cosa é accaduto tra i due. : Durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne c’è stata una reunion di tutti i protagonisti di Temptation Island. Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto, ma non è finita bene, i due hanno addirittura tirato in ballo le rispettive famiglie. Amo il trash e sicuramente questa catfight merita, ma spero non allunghino il brodo come con Lenticchio e Micetta. Le anticipazioni su Lara e ...

Simona Ventura racconta le storie d’amore di 6 coppie Vip. Ecco i protagonisti di Temptation Island : Dopo il clamoroso successo della versione Nip conclusasi il primo agosto, prossimamente esordisce su Canale 5 la versione Vip, guidata dall’irresistibile Simona Ventura che racconta ogni svolta saliente e ogni frangente dei sommovimenti dell’anima nell’unico docu-reality italiano che tratta i rapporti di coppia. Temptation Island torna in versione Vip con la stessa formula: le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie non ...

Uomini e Donne - Manuel Vallicella si svela : Temptation Island e trono : Uomini e Donne, Manuel Vallicella non tornerà mai più al trono Classico: l’ultima rivelazione e nuove parole su Temptation Island L’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Il ragazzo tutto tatuato ha deciso di rispondere a qualche nuova domanda dei […] L'articolo Uomini e Donne, Manuel Vallicella si svela: Temptation ...

Temptation Island Vip - Valentina Ferragni e Luca Vezil contattati : ecco perché hanno rifiutato : Temptation Island Vip, Valentina la sorella di Chiara Ferragni doveva partecipare: ecco perché lei e il fidanzato Luca Vezil hanno rifiutato Un altro scoop sulla prossima e primissima edizione di Temptation Island Vip ci è stato rivelato in queste ore da uno degli autori del programma. Gabriele Parpiglia, nello specifico, su Instagram stories ha svelato […] L'articolo Temptation Island Vip, Valentina Ferragni e Luca Vezil contattati: ecco ...

Temptation Island - Michael ripensa a Lara? Una strana dedica d’amore : Temptation Island, Michael De Giorgio pensa ancora a Lara Zorzetto? Una dichiarazione d’amore social molto curiosa Continuiamo a parlare dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Ad aver catturato l’attenzione di molti sono stati senza dubbio Lara e Michael. La loro storia d’amore è finita nel peggiore dei modi e entrambi sono tornati a casa […] L'articolo Temptation Island, Michael ripensa a Lara? ...

Temptation Island Vip : Ursula Bennardo non è ancora pronta per sposare Sossio Aruta : Manca pochissimo per vedere sulla rete ammiraglia Mediaset la prima edizione del reality “Temptation Island Vip” condotto da Simona Ventura. Una delle partecipanti, precisamente un volto conosciuto dal pubblico grazie al famoso dating show “Uomini e donne”, prima di approdare in Sardegna ha fatto delle confessioni sul fidanzato nel corso di un’intervista. Si tratta della dama Ursula Bennardo che al magazine edito da Cairo Editore ha rivelato di ...

Temptation Island Vip. La dichiarazione Shock di Sossio su Ursula! : Sossio Aruta, protagonista insieme alla sua nuova fiamma nel reality show Temptation Island Vip, ha rilasciato in queste ore una dichiarazione su Ursula Bennardo che non lascia presagire nulla di buono! Sentite il coraggio che ha avuto nel dire certe frasi! Sossio Aruta ed Ursula Bennardo si sono conosciuti presso gli studi di Uomini e Donne Over. Hanno deciso di uscire al di fuori dal programma per provare a conoscersi meglio. La coppia poi è ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : ecco cosa ci dobbiamo aspettare : Mancano pochi giorni all’esordio di Temptation Island Vip. Il reality estivo quest’anno raddoppia ed inaugura l’edizione Vip, così come successo con il Grande Fratello. Al timone del programma ci sarà Simona Ventura, che occuperà il ruolo di Filippo Bisciglia. Le sei coppie protagoniste saranno: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula ...

Temptation Island Vip : Nilufar Addati e Giordano sono tornati a casa? : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno lasciato Temptation Island Vip? Nilufar Addati e Giordano sono usciti da Temptation Island Vip? Da domenica scorsa sono iniziate ufficialmente le registrazioni della versione famosa del docu-reality condotta da Simona Ventura ma i fan dei protagonisti della prima edizione sono sempre in agguato. Sui social è spuntato un retroscena che ha stupito tutti: sembra che Nilufar sia tornata in possesso del suo ...

Lara Zorzetto parla di Temptation Island e di Giuseppe Santamaria : Temptation Island: Lara Zorzetto si svela, e su Giuseppe Santamaria… Lara Zorzetto, dopo aver smentito all’ultimo di essere la futura tronista di Uomini e Donne, ha deciso di aprire il suo cuore ai suoi fan, rispondendo ad alcune loro domande. Lara ha parlato senza peli sulla lingua dell’esperienza vissuta a Temptation Island 2018 e ha anche svelato in che rapporti è rimasta con Giuseppe Santamaria, il tentatore che ...