Temptation Island Vip | anticipazioni | il video di presentazione di Giordano Mazzocchi e

Stefano Bettarini rivela perchè partecipa a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: ecco perchè Stefano Bettarini e Nicoletta Larini partecipa no Giovedì 12 Settembre inizierà ufficialmente la primissima edizione di Temptation Island Vip. Tra le coppie vip, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, ci sarà anche quella formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. I due, ormai, stanno insieme da diverso tempo e pare sia arrivato per loro il momento di capire se sia vero amore o meno. E ...

Laura Cremaschi - La Bonas di Avanti un altro tra le tentatrici di Temptation Island Vip : Temptation Island Vip è quasi ai nastri di partenza! Voci di corridoio sussurrano che la messa in onda sarebbe imminente! Dopo vari tira e molla e dopo falsi allarmi è stato annunciato uno slittamento del reality, che vedrà per la prima volta alla conduzione Simona Ventura, ad Ottobre. Laura Cremaschi tentatrice vip del reality di canale 5 Nell’attesa di sapere finalmente quando sarà il giorno esatto di programmazione del reality dei sentimenti ...

Temptation Island Vip - il rilancio di Simona Ventura passa anche per l'ex marito Bettarini. Valeria Marini star : Temptation Island sta ripercorendo la strada del Grande Fratello. Il reality prodotto da Fascino per Mediaset si sta facendo spazio nel palinsesto del Biscione. Dopo la fortunata serie Nip conclusasi ...

Temptation Island Vip : coppie e single - chi vedremo in tv? : Temptation Island Vip coppie & tentatori – La data di lancio del reality si avvicina sempre di più, anche se attorno alla sua data ufficiale ruotano per ora fin troppi rumors e poche certezze. L’unica sicurezza che abbiamo finora riguarda i concorrenti ed i single che vedremo a Temptation Island Vip, impegnati nel mettere alla prova amori e intrighi. Ecco quindi le sei coppie ufficiali del programma ed i modelli e le modelle che ...

Temptation Island : Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto - ecco cosa é accaduto tra i due. : Durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne c’è stata una reunion di tutti i protagonisti di Temptation Island. Lara Zorzetto e Michael De Giorgio hanno avuto un confronto, ma non è finita bene, i due hanno addirittura tirato in ballo le rispettive famiglie. Amo il trash e sicuramente questa catfight merita, ma spero non allunghino il brodo come con Lenticchio e Micetta. Le anticipazioni su Lara e ...