Temptation Island | Michael ripensa a Lara? Una strana dedica d’amore

Uomini e Donne - Manuel Vallicella si svela : Temptation Island e trono : Uomini e Donne, Manuel Vallicella non tornerà mai più al trono Classico: l’ultima rivelazione e nuove parole su Temptation Island L’ex tronista di Uomini e Donne Manuel Vallicella è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Il ragazzo tutto tatuato ha deciso di rispondere a qualche nuova domanda dei […] L'articolo Uomini e Donne, Manuel Vallicella si svela: Temptation ...

Temptation Island Vip - Valentina Ferragni e Luca Vezil contattati : ecco perché hanno rifiutato : Temptation Island Vip, Valentina la sorella di Chiara Ferragni doveva partecipare: ecco perché lei e il fidanzato Luca Vezil hanno rifiutato Un altro scoop sulla prossima e primissima edizione di Temptation Island Vip ci è stato rivelato in queste ore da uno degli autori del programma. Gabriele Parpiglia, nello specifico, su Instagram stories ha svelato […] L'articolo Temptation Island Vip, Valentina Ferragni e Luca Vezil contattati: ecco ...

Temptation Island Vip : Ursula Bennardo non è ancora pronta per sposare Sossio Aruta : Manca pochissimo per vedere sulla rete ammiraglia Mediaset la prima edizione del reality “Temptation Island Vip” condotto da Simona Ventura. Una delle partecipanti, precisamente un volto conosciuto dal pubblico grazie al famoso dating show “Uomini e donne”, prima di approdare in Sardegna ha fatto delle confessioni sul fidanzato nel corso di un’intervista. Si tratta della dama Ursula Bennardo che al magazine edito da Cairo Editore ha rivelato di ...

Temptation Island Vip. La dichiarazione Shock di Sossio su Ursula! : Sossio Aruta, protagonista insieme alla sua nuova fiamma nel reality show Temptation Island Vip, ha rilasciato in queste ore una dichiarazione su Ursula Bennardo che non lascia presagire nulla di buono! Sentite il coraggio che ha avuto nel dire certe frasi! Sossio Aruta ed Ursula Bennardo si sono conosciuti presso gli studi di Uomini e Donne Over. Hanno deciso di uscire al di fuori dal programma per provare a conoscersi meglio. La coppia poi è ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : ecco cosa ci dobbiamo aspettare : Mancano pochi giorni all’esordio di Temptation Island Vip. Il reality estivo quest’anno raddoppia ed inaugura l’edizione Vip, così come successo con il Grande Fratello. Al timone del programma ci sarà Simona Ventura, che occuperà il ruolo di Filippo Bisciglia. Le sei coppie protagoniste saranno: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula ...

Temptation Island Vip : Nilufar Addati e Giordano sono tornati a casa? : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno lasciato Temptation Island Vip? Nilufar Addati e Giordano sono usciti da Temptation Island Vip? Da domenica scorsa sono iniziate ufficialmente le registrazioni della versione famosa del docu-reality condotta da Simona Ventura ma i fan dei protagonisti della prima edizione sono sempre in agguato. Sui social è spuntato un retroscena che ha stupito tutti: sembra che Nilufar sia tornata in possesso del suo ...

Lara Zorzetto parla di Temptation Island e di Giuseppe Santamaria : Temptation Island: Lara Zorzetto si svela, e su Giuseppe Santamaria… Lara Zorzetto, dopo aver smentito all’ultimo di essere la futura tronista di Uomini e Donne, ha deciso di aprire il suo cuore ai suoi fan, rispondendo ad alcune loro domande. Lara ha parlato senza peli sulla lingua dell’esperienza vissuta a Temptation Island 2018 e ha anche svelato in che rapporti è rimasta con Giuseppe Santamaria, il tentatore che ...

Temptation Island Vip/ Anticipazioni - Sossio e Ursula : le dichiarazioni a caldo ed i dubbi della coppia : Le riprese di Temptation Island Vip sono già iniziate; prima della partenza Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono confidati tra le pagine di Uomini e Donne Magazine.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Temptation Island : bufera su Andrea Dal Corso per una foto con un'altra che non è Martina : Andrea Dal Corso, detto Andrew, è di nuovo al centro delle polemiche sui social [VIDEO] dopo l'avvistamento in compagnia di una ragazza durante una vacanza in Grecia, che ha fatto arrabbiare moltissimi follower che lo hanno accusato di scarsa sensibilita' verso Martina Sebastiani. Il ragazzo resta al centro dell'attenzione mediatica dopo la partecipazione al reality dei sentimenti, tanto che si è saputo dalla stessa Maria De Filippi, nel Corso ...

Temptation Island Vip : le news e le prime foto del villaggio! : Sono iniziate le registrazioni di Temptation Island versione Vip. Tante le novità della prima stagione, ma anche molte le foto che circolano già sul web! Curiosi di vedere qualche dettaglio in più? Allora tuffatevi e non vi pentirete! Le lucine delle telecamere si sono nuovamente accese nel resort sardo, questa volta per scrutare le sei coppie protagoniste della prima edizione di Temptation Island versione Vip. In rete sono spuntate le ...

Caos Temptation Island Vip - il reality slitta a ottobre anzi no : Temptation Island Vip andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Quando? Beh, su questo regna il Caos. Le registrazioni sono iniziate il 24 agosto e la prima puntata era prevista ...

Sossio Aruta e Ursula si sposano dopo Temptation Island Vip? Parla lui : Temptation Island Vip, Sossio Aruta vuole sposare Ursula: la rivelazione Mercoledì 12 Settembre debutterà su Canale 5 la prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. E una delle coppie vip ha già fatto molto Parlare i numerosi telespettatori sui social. Chi? Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti in queste ultime ore è uscita una loro intervista sul magazine Di Più, che ha già scatenato un bel putiferio sul web. Il ...

