Taser | la stretta del Viminale Salvini lo vuole pure sui treni

(Di lunedì 3 settembre 2018) Come annunciato dal ministro dell'interno, Matteo, inizia mercoledì la sperimentazione dell'uso della pistola elettricaper le forze dell'ordine. Le 12 città italiane interessate sono: Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Palermo, Catania.Ma il titolare delpensa anche di allargarne l'utilizzo anche sui, spesso teatro di violenze e aggressioni.Insomma, la pistola elettronica, il, per il leader della Lega non solo è sicura ma il suo uso dovrebbe essere "allargato" a più ambienti."In prospettiva mi piacerebbe che fosse presente in tanti ambienti, penso ad esempio aisu cui si viaggia. Non può essere un'avventura viaggiare sui", sottolinea il ministro, approfittandone per salutare la capotreno che rischiava di perdere il posto di lavoro dopo aver fatto un inusuale messaggio all'altoparlante per chiedere agli "zingari" di scendere dal convoglio."Bentornata a quella capotreno che ha chiesto educatamente a due zingari di non rompere le palle", ha detto. Quanto hai dubbi avanzati da Amnesty International sul, sul fatto che comporterebbe dei rischi per la salute,replica che "è una cosa che funziona in decine di paesi al modo, la sperimentiamo noi ma in Italia è pericolosa e anche un po' fascista. La sperimentazione inoltre parte sotto il controllo medico e scientifico".