Tanti auguri Julio Cesar | l’Acchiappasogni compie 39 anni VIDEO

calcioweb.eu

: Il suo ruolo più famoso è quello di Neo in #Matrix: tanti auguri a #KeanuReeves per i suoi 54 anni! ?? - SkyTG24 : Il suo ruolo più famoso è quello di Neo in #Matrix: tanti auguri a #KeanuReeves per i suoi 54 anni! ?? - UEFAcom_it : Tanti auguri a @ojuliocesar_12 ???? L'eroe tra i pali del Triplete dell'@Inter compie oggi 39 anni ?????????? #UCL - acmilan : #HBD ???? ???? Pure power and tenacity. Happy birthday, Sulley Muntari! ?? Potenza e grinta. Tanti auguri di buon comple… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il 3 settembre 1979 nello stato di Rio De Janeiro nascevaSoares Espindola, portiere che ha scritto la storia con la maglia dell’Inter addosso. Dopo settecon la maglia del Flamengo,è stato prelevato dai nerazzurri con i quali è sceso in campo 300 volte subendo 273 reti (media inferiore a un gol subito per partita). Con l’Inter il portiere brasiliano ha vinto 5 campionati italiani, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, ma soprattutto una Champions League e un Mondiale per Club: nella competizione europea 2009-10 memorabile la sua parata su Leo Messi nella semifinale di ritorno contro il Barcelona. Per l’Acchiappasogni anche un’esperienza al Qpr in Premier e al Toronto in MLS, prima di approdare al Benfica: dopo quattro stagioni tra le fila dei lusitani, nel gennaio 2018 il ritorno in patria per chiudere la carriera nel Flamengo, ...