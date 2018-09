calciomercato

: RT @cmdotcom: Talento Zaniolo, mai in A e già azzurro: Mancini, così si svilisce la Nazionale - Fprime86 : RT @cmdotcom: Talento Zaniolo, mai in A e già azzurro: Mancini, così si svilisce la Nazionale - cmdotcom : Talento Zaniolo, mai in A e già azzurro: Mancini, così si svilisce la Nazionale - GazzGialloRossa : Alla scoperta di #Zaniolo, talento giallorosso già in #Nazionale maggiore #asroma -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Non vogliamo passare da vecchi nostalgici e un po' rimbambiti , di quelli che 'il calcio non è più come una volta'. Il cambiamento di questo nostro mondo lo abbiamo seguito e vissuto, oggi non è migliore né peggiore rispetto a ieri, semplicemente è diverso, come tutto del resto: sotto certi aspetti ci piace di più, sotto altri molto meno. La ...