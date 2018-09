Tabitha | che ha donato 400 litri del suo latte ai bimbi prematuri

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) La sua bimba di otto mesi, Cleo, beve, ogni giorno, meno di 0,8del suo. Ma mammaFrost, 29enne californiana, ne produce più di due e mezzo ogni 24 ore. La sua condizione si chiama iperlattazione, e la porta a produrre tre volte piùmaterno rispetto alla media., che ha anche altri due figli, ha scelto di trasformare questa situazione (che, se non viene gestita correttamente, può portare a ingorghi mammari e processi infiammatori come la mastite) in un’opportunità per aiutare altri neonati: iallergici alartificiale e quelli nati prematuramente, le cui mamme potrebbero non avere ancora avuto la montataa. Per farlo,estrae il suoalmeno ogni tre ore e lo regala a chi ne ha bisogno: finora ne haoltre 400. «Recentemente l’ho regalato a una coppia di gemelli nati prematuramente», spiega la donna. «Hanno bisogno ...