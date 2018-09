Svelata l' ampia e varia mappa di Just Cause 4

eurogamer

(Di lunedì 3 settembre 2018) Avalanche Studios e Square Enix hanno svelato lacompleta del loro atteso gioco d'azione4 attraverso il sito ufficiale del gioco. Laè stata rivelata tramite una diapositiva interattiva, dove è possibile interagire con alcune località.Come ci si può aspettare, si tratta di unapiuttosto massiccia, vediamo montagne, pianure, deserti, la spiaggia, il che è una buona notizia, perché il precedente gioco della serie mancava decisamente di varietà ambientale.Inoltre, come segnala Gamingbolt, sappiamo già che possiamo aspettarci che i tornado completino il solito "repertorio" di esplosioni della serie, un elemento del tutto nuovo del quale abbiamo parlato nella nostra anteprima. Data la natura sandbox del titolo, fare in modo che a unacome questa vengano aggiunti elementi casuali come i tornado, è sicuramente una buona idea. Inoltre, la novità ...