Suspiria 2018 | rivisitazione sofisticata ma senza brividi dell’originale

wired

: #FestivaldelCinemadiVenezia2018: i #beauty look. #Trucco felino ma soft, chignon con frangia aperta. Era bellissima… - vogue_italia : #FestivaldelCinemadiVenezia2018: i #beauty look. #Trucco felino ma soft, chignon con frangia aperta. Era bellissima… - Agenzia_Ansa : #Venezia75 Per 'Suspiria' di Guadagnino, applausi e qualche dissenso. Al Festival il remake dell'omonimo classico h… - VanityFairIt : «Se per strega si intende una donna con poteri incredibili, tutte le donne sono streghe: possiamo dare la vita, sia… -

(Di lunedì 3 settembre 2018)di Dario Argento era un film folle, capace di non seguire nessuna regola, con una trama esile, poca vera paura, molto gore e una passione eccezionale per architettura, colori, allucinazioni, rock e sangue color fluo, un delirio fantastico da Lsd.di Luca Guadagnino invece è un film molto razionale, ben organizzato e lucido. Un’opera letteralmente delirante è quindi diventata molto più controllata, ben incarnata da una protagonista (Dakota Johnson) che non è in costante stato di terrore come era Jessica Harper, ma sembra stranamente padrona della situazione. Balla moltissimo con grande personalità, impressiona la temibile madame Blanc che gestisce la scuola (e per la cui fama la protagonista sì è separata dalla famiglia Amish dell’Ohio per arrivare fino a Berlino) e soprattutto è incuriosita più che spaventata dalle stranezze che vede accadere. E proprio quando in ...